SPAL-Fiorentina, le formazioni ufficiali: tocca a Agudelo, Vlahovic titolare

Fiorentina con l'ex Igor e Agudelo, la cui ultima presenza da titolare risaliva a dicembre con la maglia del Genoa. La SPAL punta sul baby Cuellar.

SPAL (4-5-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; D'Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Valoti; Cuellar. All. Di Biagio

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Lirola, Pulgar, Agudelo, Duncan, Venuti; Vlahovic, Chiesa. All. Iachini

SPAL priva dell'infortunato Petagna e con il giovanissimo boliviano Cuellar, fin qui in campo soltanto per una manciata di minuti contro la , come unica punta. In porta c'è il gigante Thiam.

Fiorentina senza Ribery e con la coppia d'attacco Vlahovic-Chiesa. Kouamé e Cutrone partono dunque dalla panchina. Esordio da titolare per Agudelo, arrivato durante il mercato di gennaio: la sua ultima presenza dal primo minuto risaliva a fine dicembre, quando ancora vestiva la maglia del Partito col botto con un goal all'esordio al e l'assist contro la nella giornata successiva, Agudelo si era poi perso. Dopo la ripresa del campionato aveva giocato infatti appena 7 minuti.