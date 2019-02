Spal-Fiorentina 1-4: il Var svolta la partita, i viola dilagano nel finale

Il Var toglie un goal alla SPAL dando il rigore alla Fiorentina: da 2-1 a 1-2. Poi i viola dilagano nel finale e tornano alla vittoria dopo due pari.

Lunch match di emozioni e decisioni pesanti: la Fiorentina vince sul campo della SPAL per 1-4, dilagando nel finale dopo una decisione storica del Var, che toglie un goal alla SPAL per dare un rigore ai Viola. Nel primo tempo goal di Petagna ed Edimilson, poi Veretout, Simeone e Gerson chiudono i conti.

L'alba della partita non sorride alla SPAL, in enorme sofferenza per il primo quarto d'ora e anche con la beffa dell'infortunio accorso a Manuel Lazzari. La sua uscita priva Semplici della principale opzione offensiva. Rimane, però, il senso del goal di Petagna: quarta rete nelle ultime 5 gare. Tap-in vincente, quello che poco prima non era riuscito a Muriel, la cui deviazione era finita sulla traversa.

Il pareggio di Edimilson Fernandes ripristina l'equilibrio nel punteggio, ma la difesa della Fiorentina non dà mai senso di sicurezza. Meglio gli estensi, costretti anche a passare al 4-3-3 dopo l'uscita di Lazzari. La ripresa si prefigura come equlibrata ed è tale, almeno fino a un quarto d'ora dal termine, quando l'episodio chiave cambia tutto. Pairetto non concede un rigore, poi con il Var cambia idea annullando il goal segnato nel mentre da Valoti. Veretout ringrazia, da 2-1 si passa a 1-2.

Contraccolpo durissimo da sopportare per la SPAL, che sbanda totalmente e un minuto dopo finisce sotto di due reti grazie a Simeone, subentrato e decisivo. La chiude Gerson nel finale, che manda nel baratro la SPAL. La vittoria sfumata mette Semplici e i suoi nei guai, quanto l'infortunio di Lazzari: sono solo 4 i punti sulla zona retrocessione. La Fiorentina invece non perde il treno europeo e sale a 35. Nel 2019 tra campionato e coppa la Viola non ha mai perso.

I GOAL

36' PETAGNA 1-0

Palla persa sanguinosa di Biraghi, Antenucci gliela ruba e trova il rimorchio di Valdifiori: difesa Viola messa malissimo, Lafont respinge sull'ex Empoli ma non può nulla sul tap-in di Petagna da pochi passi.

44' FERNANDES 1-1

Affonda Gerson dentro l'area sul lato sinistro, scarico per Biraghi che appoggia ai 20 metri: Edimilson Fernandes calcia di prima col sinistro, angolato e potente. Viviano si tuffa, ma non arriva.

79' RIG. VERETOUT 1-2

Chiesa viene atterrato in area da Felipe, che arriva in netto ritardo. Pairetto all'inizio non fischia e dall'altra parte segna Valoti, poi con il VAR cambia: niente goal e rigore, che Veretout realizza.

80' SIMEONE 1-3

Coast to coast del Cholito, che parte dalla propria metà campo e arriva di fronte a Viviano gelandolo con il destro preciso e potente sotto l'incrocio.

88' GERSON 1-4

Valoti si fa soffiare palla sulla propria trequarti, l'ex Roma arriva fin davanti al portiere e col rasoterra preciso lo beffa.

IL TABELLINO

SPAL-FIORENTINA 1-4

MARCATORI: 36' Petagna (S), 44' Fernandes (F), 79' rig. Veretout (F), 80' Simeone (F), 88' Gerson.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe (86' Floccari), Bonifazi; Lazzari (13' Murgia), Valoti, Valdifiori (46' Schiattarella), Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Ceccherini (46' Laurini), Milenkovic, V. Hugo, Biraghi; Benassi (72' Simeone), E. Fernandes (82' Dabo), Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Cionek, Fares, Schiattarella (S); Fernandes, Biraghi, Veretout, Milenkovic (F).

Espulsi: nessuno.