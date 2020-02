La SPAL ritrova Fares: convocato dopo quasi 9 mesi

Mohamed Fares è tornato tra i convocati della SPAL dopo diversi mesi: sarà nuovamente a disposizione da settimana prossima.

Una freccia in più per tentare il miracolo salvezza. La vive un momento difficile e di grande pressione, ma non vuole mollare il proprio posto in a nessun costo. E da settimana prossima potrà contare anche su Mohamed Fares.

L'esterno sinistro è stato convocato per la prima volta in stagione, dopo aver saltato tutti i primi mesi per la rottura del legamento crociato. Si era infortunato lo scorso 8 agosto in un'amichevole contro il Cesena.

Nella lista dei convocati diramata oggi dal club estense spicca proprio la presenza del classe 1996, che sta gradualmente tornando ad allenarsi in gruppo. Leonardo Semplici ha spiegato in conferenza stampa che Fares sarà a completa disposizione da settimana prossima.

"Avevamo piacere a portarlo con noi. Andrà con la Primavera per riprendere confidenza. Poi dalla prossima settimana sarà a nostra disposizione e capiremo anche quale minutaggio potrà avere. Sarà una carta importante anche a e in generale per il futuro"

Lo scorso anno Fares era stato uno dei migliori giocatori della SPAL sulla fascia sinistra: lui e Lazzari avevano contribuito alla salvezza degli estensi.