SPAL, Di Francesco di nuovo infortunato: problema muscolare, costretto al cambio

Federico Di Francesco deve fermarsi nuovamente: l'attaccante della SPAL è stato costretto al cambio contro il Genoa per un problema muscolare.

Non arrivano belle notizie in casa : mister Semplici perde ancora Federico Di Francesco, che aveva ritrovato il posto da titolare in attacco accanto a Petagna. Il giocatore classe '94 ha dovuto lasciare il campo nel secondo tempo del match contro il .

Di Francesco tornava in campo dopo un lungo infortunio, ma pochi minuti dopo l'intervallo si è dovuto arrendere nuovamente: fatale un contrasto di gioco, che gli ha provocato un movimento anomalo con conseguente infortunio muscolare.

Dopo sei partite saltate l'attaccante italiano potrebbe restare di nuovo ai box in vista dei prossimi impegni: soltanto gli esami strumentali sapranno dare ulteriori informazioni sull'entità del problema e i relativi tempi di recupero.