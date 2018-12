SPAL-Chievo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La SPAL ospita il Chievo nel lunch match della 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La SPAL di Leonardo Semplici ospita il Chievo di Domenico Di Carlo in una classica sfida salvezza, lunch match della 16ª giornata di Serie A . Gli emiliani sono sedicesimi con 15 punti e un cammino di 4 successi, 3 pareggi e 8 sconfitte, i veneti occupano l'ultimo posto in graduatoria con 3 punti, ma, anche se non hanno ancora vinto (6 pareggi e 9 sconfitte) hanno scontato una penalizzazione iniziale di 3 punti.

SPAL-Chievo è solo su DAZN: clicca qui e attiva il mese gratuito

Fra i biancazzurri l'attaccante Andrea Petagna è il miglior realizzatore con 5 goal in 15 presenze, l'attaccante polacco Mariusz Stepinski è invece il giocatore più prolifico fra i gialloblù con 4 reti in 14 partite giocate. La SPAL è reduce da 2 pareggi e una sconfitta, il Chievo ha riportato 3 pareggi consecutivi nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA SPAL-CHIEVO

SPAL-Chievo si giocherà domenica 16 dicembre 2018 alle ore 12.30 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Sarà il 17° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SPAL-CHIEVO IN TV E STREAMING

La partita SPAL-Chievo sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-CHIEVO

Semplici avrà out per tutta la stagione Thiam, mentre è recuperato Vitale. In difesa torna dopo aver scontato il turno di squalifica il polacco Cionek. Per il resto conferma per i due esterni Lazzari e Fares e per Schiattarella in regia, con Antenucci e Petagna di punta. Missiroli e Kurtic saranno le due mezzali come d'abitudine.

Qualche assenza anche per Di Carlo: non ci sarà per squalifica Depaoli, mentre sono da valutare le condizioni i possibili recuperi di Pucciarelli e Nicola Rigoni. A livello tattico sarà confermato il 4-3-1-2, con lo sloveno Birsa alle spalle della coppia d'attacco composta dall'esperto Pellissier e da Stepinski. In difesa torna Rossettini, a centrocampo Obi e Giaccherini si giocano una maglia.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi; Birsa; Pellissier, Stepinski.