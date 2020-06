SPAL-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta, probabili formazioni

La SPAL sfida il Cagliari nella 27ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Gigi Di Biagio sfida in casa il di Walter Zenga nella 27ª giornata di , in una gara che mette in palio punti importanti per la zona salvezza e il centro classifica. Gli emiliani sono penultimi in classifica con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 18 sconfitte, i sardi sono undicesimi assieme al a quota 32 punti, con un cammino di 8 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, di cui 8 nelle ultime 12 gare disputate.

I biancazzurri sono reduci da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate, mentre i rossoblù non vincono dal 2 dicembre 2019, quando si imposero 4-3 sulla . Da allora hanno collezionato 4 pareggi e 8 sconfitte, di cui 4 di fila negli ultimi 4 match, inclusa quella nel recente recupero della 25ª giornata contro il .

Sono 5 i precedenti fra le due squadre in casa dei ferraresi nel massimo campionato italiano: il bilancio è piuttosto in equilibrio con 2 vittorie biancazzurre, 2 pareggi e un successo del Cagliari. Negli anni Duemila, tuttavia, il Cagliari ha vinto 4 delle 5 sfide contro la SPAL (un pareggio), e ha segnato 2 reti in ognuno di questi incontri.

Altre squadre

Gli estensi, inoltre, hanno perso tutte le ultime 5 gare interne in Serie A, stabilendo un suo primato negativo in Serie A. Le ultime 4 marcature casalinghe in Serie A sono arrivate inoltre su calcio da fermo (3 su rigore, uno sugli sviluppi di un calcio di punizione). L'ultima rete su azione al Mazza dei ferraresi risale ad ottobre 2019 contro il .

L'attaccante del Cagliari Alberto Paloschi, nelle fila del Cagliari, e Lucas Castro, Alberto Cerri e Bartosz Salamon nella SPAL, sono gli ex del confronto.

Andrea Petagna è il bomber dei biancazzurri con 11 centri stagionali, mentre il brasiliano João Pedro, al rientro dopo la squalifica, è il capocannoniere del Cagliari con un bottino personale di 16 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Cagliari

SPAL-Cagliari Data: 23 giugno 2020

23 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SPAL-CAGLIARI

SPAL-Cagliari si giocherà la sera di martedì 23 giugno 2020 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara e in assenza di pubblico, come previsto dal protocollo per contrastare l'emergenza Coronavirus. La gara, che sarà la 12ª in Serie A fra le due squadre, avrà inizio alle ore 19.30.

La partita SPAL-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà affidata a Massimo Tecca.

Chi lo preferisse potrà seguire SPAL-Cagliari anche in diretta , sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet mediante la piattaforma Sky Go.

C'è inoltre l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere anche le gare di Serie A acquistando uno dei pacchetti proposti.

Di Biagio potrebbe affidarsi al 4-4-1-1. In attacco Petagna sarà il centravanti, con Di Francesco che spazierà alle sue spalle sulla trequarti. L'assenza più importante è quella del portiere titolare Berisha, che a causa di una frattura alla mano lascerà spazio a Letica. Davanti a lui in difesa Cionek e Fares saranno i terzini, mentre Vicari e Bonifazzi formeranno la coppia centrale. In mediana Missiroli e Valoti, favoriti su Dabo, Murgia e Valdifiori, saranno i due interni, con l'ex Castro e Strefezza sulle due fasce.

Problemi di formazione per Zenga, che dovrà far fronte alle tante assenze. A Ferrara mancheranno infatti per squalifica capitan Ceppitelli e Cigarini, per infortunio Nainggolan e Oliva, oltre ai lungodegenti Pavoletti e Faragò. In attacco rientra invece dopo il turno di stop João Pedro, che tornerà a far coppia con Simeone nel 3-5-2 del tecnico milanese. Out Pereiro, non al meglio dopo il leggero problema muscolare accusato contro il Verona. A centrocampo due le soluzioni in regia: o l'adattamento dello sloveno Birsa, oppure il lancio del giovane Primavera Ladinetti. Per il resto Ionita e Rog saranno confermati come mezzali, così come Nandez e Luca Pellegrini sulle due corsie laterali. Fra i pali fiducia a Cragno, in difesa tornerà dal 1' Klavan accanto a Cacciatore e Pisacane.

SPAL (4-4-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Fares; Castro, Missiroli, Valoti, Strefezza; Di Francesco; Petagna. All. Di Biagio

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane; Nandez, Ionita, Birsa, Rog, Lu. Pellegrini; João Pedro, Simeone. All. Zenga