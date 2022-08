SPAL-Cagliari dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Terza giornata di Serie B, il Cagliari fa visita alla SPAL: tutte le info, dalle formazioni a dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

SPAL-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: SPAL-Cagliari

• Data: 27 agosto 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (canale 253) Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Torna in campo il Cagliari di Liverani, reduce dalla vittoria in rimonta contro il Cittadella. Di fronte ai sardi, per il terzo turno di campionato, c'è la SPAL: per i padroni di casa un successo e un pareggio, desiderosi di sbloccarsi in questo nuovo campionato di Serie B.

Quattro punti per il Cagliari, uno per la SPAL: obiettivo aggancio per la squadra allenata da Venturato, mentre i rossoblù sperano di dare continuità per poter così cominciare a volare nei primi posti della graduatoria, visto il dichiarato obiettivo di tornare immediatamente in Serie A.

A giugno 2020 l'ultimo incontro tra SPAL e Cagliari, in Serie A: decise il Cholito Simeone. In B, invece, solamente pareggi tra le due squadre nelle quattro gare precedentemente disputate nel corso del tempo.

Tutto sulla partita tra SPAL e Cagliari: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO SPAL-CAGLIARI

La sfida del terzo turno tra SPAL e Cagliari si giocherà sabato 27 agosto 2022 alle ore 20:45. L'appuntamento è allo Stadio Mazza di Ferrara.

DOVE VEDERE SPAL-CAGLIARI IN TV

SPAL-Cagliari verrà trasmessa in diretta tv da DAZN, scaricando l'app sulle moderne Smart TV, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o su un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, da collegare alla propria televisione.

La sfida è trasmessa in diretta anche su Sky, precisamente sul canale numero 253 del satellite. Infine la topzione è rappresentata da Helbiz Live, che permetterà la visione della della gara su app scaricabile su moderne smart tv. Helbiz Live è presente anche sui channels di Prime Video, app di Amazon presente sulle smart tv o utilizzabile tramite console e dispositivi come Google Chromecast.

SPAL-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

La gara tra SPAL e Cagliari sarà visibile in diretta streaming sull'app Sky Go, per i soli clienti Sky, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile o fisso: dunque tablet, pc, notebook e smartphone.

Anche DAZN come di consueto trasmetterà la gara in diretta streaming: in questo caso occorrerà scaricare l'app su dispositivi mobili o collegarsi al sito della piattaforma tramite pc e notebook. Al termine del match sarà possibile rivedere lo stesso on demand digitando 'Cagliari' o 'SPAL' nella barra di ricerca.

Infine la possibilità Helbiz Live, che permetterà la visione in streaming, collegandosi al sito ufficiale su pc o noteboook o scaricando l'app su cellulare e tablet. Su Prime Video, negli stessi dispositivi, basta scegliere il canale di Helbiz, acquistando l'abbonamento specifico (differente da quello base di Prime).

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto e le emozioni della prima giornata di Serie B tra Spal e Cagliari saranno disponibili anche su GOAL grazie alla diretta testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-CAGLIARI

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Tripaldelli; Murgia, Esposito, Zanellato; Maistro; La Mantia, Moncini.

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Carboni; Deiola, Mancosu, Makoumobou; Pereiro, Mancosu; Lapadula.