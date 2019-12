SPAL-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL ospita il Brescia nella sfida salvezza della 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Leonardo Semplici sfida il di Eugenio Corini nella sfida salvezza della 15ª giornata di . Gli emiliani sono penultimi con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, i lombardi sono ultimi a quota 7 con un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 10 sconfitte, e devono recuperare la gara contro il .

Dopo un breve interregno sotto la guida di Fabio Grosso, il patron del Brescia Massimo Cellino ha richiamato alla guida della Leonessa l'ex centrocampista, che aveva iniziato la stagione. Nei 3 precedenti in Serie A disputati in casa dei biancazzurri, il bilancio è in assoluto equilibrio, con una vittoria della SPAL, un pareggio e un successo dei lombardi.

Considerando 3 punti a vittoria, quella di quest'anno è la peggior partenza della SPAL in Serie A della sua storia assieme a quella della stagione 1954/1955. Ben 13 su 14 squadre che come il Brescia hanno perso almeno 10 gare nelle prime 13 giornate sono poi retrocesse a fine anno. L'unica a salvarsi è stata il nel 2016/2017.

La SPAL è la squadra che ha subito più goal da fuori nel torneo, ovvero 8, non ha ancora fatto un goal di testa e, assieme proprio al Brescia, è quella che ne ha subiti di più con questo fondamentale (6).

Andrea Petagna è il miglior marcatore dei biancazzurri con 4 reti realizzate, mentre sempre con 4 goal all'attivo, Alfredo Donnarumma è il giocatore più prolifico del Brescia. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Brescia

SPAL-Brescia Data: 8 dicembre 2019

8 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SPAL-BRESCIA

SPAL-Brescia si disputerà il pomeriggio di domenica 8 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 7° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida salvezza SPAL-Brescia. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

SPAL-Brescia sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà coadiuvato dal commento tecnico di Massimo Gobbi.

Gli utenti DAZN avranno la possibilità, se lo vorranno, di seguire SPAL-Brescia in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, o su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Semplici pensa a un possibile cambio di modulo, con il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-1-2, che consentirà di giocarsela a specchio con gli avversari. Davanti con Petagna potrebbe trovar spazio Paloschi, parso in buona condizione in Coppa . Davanti a Berisha, la possibile linea a quattro difensiva vedrebbe invece Cionek e Igor terzini bassi, con Tomovic e Vicari centrali difensivi. A centrocampo Valdifiori in regia, con Missiroli e Kurtic mezzali. Davanti Valoti ad agire sulla trequarti alle spalle del tandem d'attacco. Indisponibili per infortunio Fares, D'Alessandro e Di Francesco, fuori dai convocati anche Strefezza, Reca e Jacopo Sala che hanno riportato piccole noie fisiche.

Corini, che farà il suo secondo debutto col Brescia, ha il dubbio Balotelli in attacco: SuperMario non è al meglio, se non dovesse dare sufficienti garanzie, è pronto Alfredo Donnarumma. Con uno dei due ci sarà Torregrossa, mentre alle loro spalle sulla trequarti spazierà Romulo. A centrocampo Tonali sarà il playmaker, con Bisoli e Ndoj ai suoi lati. Fra i pali è recuperato Joronen, davanti a lui una difesa composta da Sabelli e Mateju come esterni bassi e da Cistana e Chancellor come coppia centrale. Se invece il modulo fosse il 3-5-2, dal 1' giocherebbe Magnani al posto di Ndoj.

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Tomovic, Vicari, Igor; Missiroli, Valdifiori, Kurtic; Valoti; Petagna, Paloschi

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa