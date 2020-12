SPAL-Brescia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La SPAL sfida il Brescia nel posticipo della 16ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-

SPAL- Data: 30 dicembre 2020

30 dicembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La SPAL di Pasquale Marino sfida il Brescia di Davide Dionigi nella 16ª giornata di Serie B. Gli emiliani sono quinti in classifica a quota 26 punti, con un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ma a pari merito con il Cittadello, 3°, e con il Monza, i lombardi si trovano in 11ª posizione a quota 18, con 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

Segui SPAL-Brescia in diretta streaming su DAZN

Nei 26 precedenti fra le due formazioni giocati in Serie B, prevalgono i pareggi, 10, a fronte di 9 successi biancazzurri e di 7 affermazioni della Leonessa. Lo scorso anno le due squadre si sono affrontate due volte in e in entrambe le occasioni ad imporsi sono stati i lombardi.

Altre squadre

La SPAL viene da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nell'ultimo turno contro l' , percorso del tutto simile nelle ultime 4 giornate anche per il Brescia, reduce da una brutta sconfitta interna contro l' .

Lucas Castro, Federico Di Francesco e Alberto Paloschi sono i migliori realizzatori degli estensi con 3 reti segnate ciascuno, Ernesto Torregrossa è invece il bomber delle Rondinelle con 5 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-BRESCIA

SPAL-Brescia si giocherà la sera di mercoledì 30 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara, con fischio d'inizio alle ore 18.00. Sarà il 27° confronto in Serie B fra le due squadre.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intera Serie B, a trasmettere in diretta la sfida SPAL-Brescia. Quest'ultima sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure ancora a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky ci sarà la possibilità aggiuntiva di seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder SkyQ. La telecronaca in diretta di SPAL-Brescia su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni.

Chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà seguire SPAL-Brescia in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, in questo caso preoccupandosi precedentemente di scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente di selezionarla dal palinsesto.

Al termine del confronto gli utenti avranno disponibili gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal potrete seguire SPAL-Brescia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Marino dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. In attacco Paloschi dovrebbe rilevare l'esperto Floccari, per il resto la formazione potrebbe ricalcare quella uscita sconfitta contro l'Ascoli. Alle spalle del centravanti spazieranno i due trequartisti Di Frnacesco e Valoti. Sulle due fasce agiranno a destra Strefezza, in vantaggio su Dickmann, e a sinistra Sala, favorito su Brignola. In mezzo Salvatore Esposito e Missiroli agiranno da interni di centrocampo. Dietro, davanti al portiere Thiam, Sernicola, Vicari e Ranieri comporranno la difesa a tre.

L'articolo prosegue qui sotto

Probabile modulo a specchio per Dionigi, che in tal caso potrebbe rilanciare Chancellor al centro della difesa a tre. Mateju e Mangraviti affiancherebbero il venezuelano, con Papetti che scivolerebbe in panchina. Fra i pali ci sarà Joronen, mentre è possibile che ci sia la conferma dei due esterni Verzeni e Martella. In mezzo, invece, Van de Looi dovrebber ritrovare una maglia da titolare accanto a Dessena a spese di Bisoli. Sulla trequarti Bjarnason e Spalek potrebbero spuntarla sulla concorrenza di Jagiello e Alfredo Donnarumma, mentre Torregrossa è favorito su Ayé per il ruolo di centravanti.

SPAL (3-4-2-1): Thiam; Sernicola, Vicari, Ranieri; Strefezza, Sal. Esposito, Missiroli, Sala; Di Francesco, Valoti; Paloschi.

BRESCIA (3-4-2-1): Joronen; Mateju, Chancellor, Mangraviti; Verzeni, Van de Looi, Dessena, Martella; Bjarnason, Spalek; Torregrossa.