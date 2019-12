SPAL-Brescia 0-1: Balotelli scaccia le critiche, Corini rialza le Rondinelle

Una rete di Balotelli nella ripresa decide il match tra SPAL e Brescia: Corini torna a vincere dopo il ritorno in panchina.

Buona la prima per Corini dopo il suo ritorno sulla panchina del , che torna a vincere sul campo della : decisiva la rete di Balotelli nella ripresa, poco dopo l'errore di Petagna dal dischetto.

Rivivi SPAL-Brescia on demand solo su DAZN

Il primo guizzo del match è di Balotelli, che cerca un destro incrociato potente ma trova il pronto riflesso di Berisha. Poco dopo la mezz'ora Kurtic va in goal sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma la rete viene annullata per fuorigioco dello stesso centrocampista.

Il match resta equilibrato con le due difese molto chiuse: il Brescia si affida ancora alla conclusione da fuori di Balotelli, che non inquadra però la porta. Tanto agonismo ma poche emozioni fino all'intervallo.

Nella ripresa gli uomini di Corini fanno male in ripartenza per due volte: alla seconda occasione Balotelli non fallisce e sfrutta una prima respinta corta di Berisha per insaccare a porta vuota. La reazione della SPAL arriva puntuale e l'ingresso in campo di Floccari spinge la squadra di Semplici a cercare maggiormente il cross dalle fasce.

Al 73' il neo entrato Paloschi si rivela subito incisivo: controllo a seguire di tacco da urlo per l'ex , che viene steso in area da Magnani. Dal dischetto Petagna viene però ipnotizzato da Joronen, che si distende ed evita il pari con un gran tuffo. La SPAL continua a premere e assedia l'area avversaria, ma al 96' Cistana salva con un intervento miracoloso la conclusione ravvicinata di Moncini.

IL TABELLINO

SPAL-BRESCIA 0-1

MARCATORI: 54' Balotelli

SPAL (3-5-1-1): Berisha; Cionek, Tomovic, Vicari; Jankovic (71' Paloschi), Missiroli, Murgia (86' Moncini), Kurtic, Igor; Valoti (58' Floccari); Petagna

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj (66' Magnani); Romulo; Balotelli (71' Aye), Torregrossa (79' Donnarumma A.)

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Cistana, Vicari, Kurtic, Cionek, Magnani

Espulsi: nessuno