SPAL-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La SPAL sfida il Bologna nel derby emiliano della 20ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La SPAL di Leonardo Semplici ospita il Bologna di Pippo Inzaghi nel derby emiliano della 20ª giornata di Serie A. I biancazzurri sono sedicesimi con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, mentre i rossoblù sono terzultimi in piena zona retrocessione con 13 punti e un cammino di 2 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte.

Fra i padroni di casa il miglior marcatore è l'attaccante Andrea Petagna con 6 goal in 18 presenze, il paraguayano Federico Santander è invece il giocatore più prolifico degli ospiti con 5 reti in 19 partite giocate. La SPAL è reduce da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 partite, stesso ruolino di marcia del Bologna.

QUANDO SI GIOCA SPAL-BOLOGNA

SPAL-Bologna si giocherà domenica 20 gennaio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Sarà il 36° derby emiliano fra le due squadre nella storia del massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SPAL-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Il derby emiliano SPAL-Bologna sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-BOLOGNA

Semplici recupera Lazzari per la fascia destra, mentre fra i pali il nuovo arrivato Viviano dovrebbe subito scalzare Gomis. In mezzo al campo Valdifiori è favorito su Schiattarella, mentre in attacco Antenucci è in vantaggio su Paloschi per affiancare Petagna. In difesa Bonifazi sembra aver sopravanzato Vicari.

Pippo Inzaghi cambia modulo e passa al 4-3-3. Recuperato in attacco il paraguaiano Santander, pronto a giocare centrale nel tridente completato da Sansone e Orsolini. Considerati i problemi fisici di Dzemaili e il fresco rientro in gruppo di Nagy, a Ferrara potrebbe partire titolare anche l'altro nuovo arrivato Soriano. Ballottaggio Poli-Svanberg, Donsah torna a disposizione.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello; Poli, Pulgar, Soriano, Orsolini, Santander, Sansone.