SPAL-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL sfida il Bologna nel derby emiliano della 21ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Leonardo Semplici sfida in casa il di Sinisa Mihajlovic nel derby emiliano della 21ª giornata di . I ferraresi sono penultimi in classifica con il a quota 15 punti, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte, e cercano punti nella corsa salvezza, i felsinei si trovano all'11° posto con il a quota 24, con un cammino di 6 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 18 precedenti disputati in casa dei biancazzurri, il bilancio è di 8 vittorie del Bologna, 5 vittorie dela SPAL e 5 pareggi. Gli estensi hanno molte difficoltà a trovare la via del goal, visto che sono la squadra con la peggior percentuale realizzativa (5,4%) e quella con la peggior percentuale di tiri nello specchio (35,5%). I felsinei sono invece la formazione che ha segnato più regi da calcio d'angolo, 7, di cui 3 sono arrivati da autogoal.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Andrea Petagna è il bomber della SPAL con 7 goal realizzati, e ha nei rossoblù la sua bestia nera, visto che non ha mai segnato una rete in 7 confronti da avversario, come con e , mentre Rodrigo Palacio è il miglior marcatore del Bologna assieme a Riccardo Orsolini con 5 reti. El Trenza ha contribuito a segnare complessivamente 4 goal nella sfida regionale con i biancazzurri: in tutto per lui 3 assist e una marcatura, arrivata proprio nel gennaio 2019 allo Stadio Mazza.

La SPAL viene da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, il Bologna invece ha ottenuto una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Bologna

SPAL-Bologna Data: 25 gennaio 2020

25 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SPAL-BOLOGNA

SPAL-Bologna si disputerà il pomeriggio di sabato 25 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 38° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il Derby emiliano SPAL-Bologna, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Davide Polizzi, che sarà affiancato da Giancarlo Marocchi al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire SPAL-Bologna anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Grossi dubbi in difesa per Semplici: è recuperato Tomovic, che si contende una maglia con Cionek, mentre il nuovo acquisto Bonifazi potrebbe far scivolare in panchina il brasiliano Igor. Sicuro del posto dal 1' il solo Vicari. In mediana Dabo ha superato l'influenza e dovrebbe essere confermato dal 1', spuntandola su Murgia come mezzala destra, con Missiroli in cabina di regia e Valoti mezzala sinistra. Sulle due fasce Strefezza e Reca. Davanti il tandem composto da Petagna e Di Francesco, quest'ultimo favorito su Paloschi e Floccari.

Mihajlovic deve far fronte all'emergenza difensiva, visto che i rossoblù dovranno fare a meno degli infortunati Denswil, Krejci e Dijks e dello squalificato Bani. Davanti a Skorupski, i due terzini saranno dunque Tomyiasu e Mbaye, mentre la coppia centrale potrebbe vedere Paz accanto a Danilo. In mediana dovrebbe rivedersi Poli, che probabilmente sarà affiancato da Schouten. Sulla trequarti è squalificato Sansone, il cui posto sarà preso probabilmente dal nuovo acquisto Barrow, favorito su Svanber e Skov-Olsen. Accanto a lui agiranno Orsolini e Soriano. In attacco, infine, la punta centrale sarà ancora una volta l'argentino Palacio.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Paz, Danilo Lar., Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.