SPAL-Bari dove vederla: Rai o Mediaset? canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPAL e Bari si affrontano nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Bari

SPAL-Bari Data: 30 settembre 2020

30 settembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai Sport

Streaming: Rai Play

SPAL e Bari si sfidano per il secondo turno eliminatorio di Coppa . Gara secca al Paolo Mazza di Ferrara: chi vince passa al turno successivo, chi perde saluta definitivamente la competizione.

La SPAL, appena retrocessa in Serie B, debutta nella 2020/21 proprio contro il Bari che invece nel primo turno eliminatorio ha già superato il Trastevere con un secco 4-0.

In campionato invece la SPAL ha fermato sul pareggio il Monza di Berlusconi e Galliani alla prima giornata di Serie B, mentre il Bari ha vinto 2-3 contro il Francavilla al debutto in Serie C.

In questo articolo troverete tutte le informazioni su SPAL-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO SPAL-BARI

SPAL-Bari, gara valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, è in programma per la serata di mercoledì 30 settembre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21. Si giocherà come detto allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

SPAL-Bari è una delle sfide di Coppa Italia visibili in televisione. La gara sarà infatti trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai, che ha acquisito i diritti della competizione, e in particolare da Rai Sport (canali 57 e 58 del Digitale Terrestre, 227 di Sky).

La sfida tra SPAL e Bari sarà visibile non soltanto in , ma anche in : per vederla sarà sufficiente collegarsi al sito di Rai Sport, oppure scaricare l'applicazione gratuita Rai Play, utilizzabile tramite pc, smartphone e tablet.

SPAL (3-4-3): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Missiroli, Valoti, D’Alessandro; Strefezza, Floccari, Brignola.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Corsinelli, Maita, De Risio, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.