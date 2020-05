SPAL in B senza giocare, Mattioli: "Faremmo tutti i ricorsi possibili"

Il presidente della SPAL, Walter Mattioli, spiega: “Vogliamo giocarcela fino in fondo, pensiamo di potercela fare”.

Riuscire a portare a termine il campionato di è il grande obiettivo che i vertici del calcio italiano si sono posti. Ad oggi però non ci sono ancora certezze sul se e sul come si potrà effettivamente ripartire, dopo lo stop imposto dal Coronavirus.

Il presidente della , Walter Mattioli, in conferenza stampa ha spiegato come il suo club si sta muovendo in questo periodo.

“Siamo ancora in attesa di notizie, ma siamo pronti. Il decreto dice che dobbiamo restare fermi fino al 18 maggio e noi lo stiamo rispettando. I giocatori si stanno allenando nelle rispettive casa, poi quando potremo riaprire il centro sportivo, li sottoporremo a tutte le visite del caso. Oggi non abbiamo tamponi a disposizione, questo perché servono ai medici e alle persone malate. Ho qualche dubbio sul ritorno agli allenamenti il 18 maggio, ma se ci saranno le giuste garanzie ripartiremo. Nel caso, ci raduneremo in un hotel isolato dalla città”.

La SPAL è attualmente penultima nella classifica del campionato di Serie A a -7 dalla zona salvezza. Nel caso in cui il campionato non dovesse riprendere, la squadra potrebbe essere retrocessa in B, cosa che, come già anticipato da Mattioli, poterebbe ad un immediato ricorso.