SPAL-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

La SPAL ospita l'Atalanta a Ferrara nella prima giornata di Serie A 2019/2020: tutte le informazioni per seguire il match in diretta tv e streaming.

Ladi Leonardo Semplici ospita l'di Gian Piero Gasperini allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara in quella che è una gara valida per la prima giornata di 2019/2020.

I biancazzurri arrivano a questo incontro dopo aver già disputato una gara ufficiale in questo avvio di stagione. La SPAL il 18 agosto ha infatti superato per 3-1 la FeralpiSalò nel terzo turno di Coppa .

In goal in quell'occasione anche Federico Di Francesco, arrivato in prestito dal . L'obiettivo sarà quello di iniziare ad accumulare subito punti in classifica per provare a migliorare quel 13 posto finale conquistato nell'ultima Serie A.

Per gli orobici quella contro la squadra di Semplici è invece la prima partita ufficiale. Tanti i colpi di mercato dei nerazzurri, chiamati a disputare per la prima volta nella loro storia la , avendo chiuso al terzo posto in classifica lo scorso anno.

La leggenda del Martin Skrtel e l'ex Luis Muriel i più attesi, con l'attaccante colombiano che nel pre-campionato si è già affermato come il miglior marcatore dell'Atalanta. Grande assente dell'incontro è invece lo squalificato Josip Ilicic.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni sulla partita SPAL-Atalanta: dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-ATALANTA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA SPAL-Atalanta DATA 25 agosto 2019, ore 20.45 DOVE Stadio Paolo Mazza, Ferrara ARBITRO Gianluca Manganiello (Pinerolo) TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO SPAL-ATALANTA

Gara valida per la prima giornata di Serie A 2019/2020,si terrà allo Stadio Paolo Mazza di Ferrera. Ad arbitrare l'incontro sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45.

Così come accaduto lo scorso anno, anche durante tutta questa stagione Sky trasmetterà 7 gare di ogni giornata di Serie A mentre le restanti 3 partite andranno in onda su DAZN.

SPAL-Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in Italia su SKY SPORT SERIA A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e su SKY SPORT (canale 252 del satellite). A raccontare l'incontro sarà Andrea Marinozzi, accompagnato dal commento tecnico di Carolina Morace.

Oltre che sui canali Sky, il match SPAL-Atalanta sarà visibile anche sulla piattaforma Sky Go. Tutti gli abbonati potranno dunque seguire l'inconto attraverso il sito ufficiale dedicato o scaricando l'app. In questo modo sarà possibile vedere la gara su pc, tablet e smartphone anche in mobilità.

Costretto a fare a meno di Fares, ai box per la rottura del legamento crociato, Semplici dovrebbe schierare un 3-5-2 con Berisha tra i pali. A Cionek, Vicari e Felipe il compito di guidare la difesa. A centrocampo spazio a Murgia, Missiroli e Kurtic, sulle fasce D'Alessandro ed Igor. In avanti Petagna con Floccari o Di Francesco.

Gasperini dovrebbe rispondere invece con un 3-4-1-2. A proteggere la porta di Gollini dovrebbero essere Toloi, Palomino e Masiello, con il nuovo acquisto Skrtel pronto a subentrare. Centrocampo con i soliti Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. Pasalic tra le linee a sostegno di Duvan Zapata e Gomez. Non ci sarà invece lo squalificato Ilicic.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; D. Zapata, Gomez