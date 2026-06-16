Spagna vs Arabia Saudita: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Spagna-Arabia Saudita si giocherà il 21 giugno 2026 alle 12:00 EST (16:00 GMT).

Contesto e approfondimenti della giornata inaugurale

In una delle sorprese del torneo, la Spagna non ha battuto i debuttanti di Capo Verde, fermandosi sullo 0-0 pur dominando il match. Il portiere 40enne di Capo Verde, Vozinha, è stato l’eroe. L’Arabia Saudita ha sorpreso gli spettatori pareggiando 1-1 con l’Uruguay. Il Gruppo H resta in perfetto equilibrio, con tutte e quattro le squadre a un punto alla vigilia della seconda giornata.

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I giocatori chiave e l'allenatore della Spagna

Con Luis de la Fuente in panchina, tutto passa per Rodri, metronomo del Manchester City. L’adolescente fenomeno Lamine Yamal e l’ala dell’Athletic Bilbao Nico Williams garantiscono pericolosità sulle fasce, mentre l’esperto giocatore della Real Sociedad Mikel Oyarzabal ha segnato sei gol nelle qualificazioni. Il centrocampista dell’Arsenal Mikel Merino è pericoloso sui piazzati e l’attaccante del Barcellona Ferran Torres sarà il punto di riferimento della squadra.

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I giocatori chiave e l'allenatore dell'Arabia Saudita

Il capitano veterano Salem Al-Dawsari, eroe della famosa vittoria sull’Argentina nel 2022, resta il fulcro della squadra grazie alla sua qualità sulla fascia sinistra. Il 22enne centrocampista dell’Al Qadsiah Musab Al-Juwayr dirige il gioco in mediana. Il terzino destro del Lens Saud Abdulhamid è l’unico giocatore della rosa saudita che milita all’estero. La squadra è guidata dal tecnico greco Georgios Donis, ingaggiato con un contratto fino a luglio 2027 e subentrato appena due mesi prima del torneo.

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La Spagna schiera 26 giocatori.

Portieri: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcellona).

Difensori: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Pubill (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia (Barcellona), Pau Cubarsi (Barcellona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcellona), Gavi (Barcellona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Attaccanti: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcellona), Lamine Yamal (Barcellona), Dani Olmo (Barcellona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Rosa di 26 giocatori dell'Arabia Saudita

Portieri: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Difensori: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, in prestito dalla Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Centrocampisti: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Attaccanti: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Notizie sulle squadre e formazioni

Luis de la Fuente non ha segnalato infortuni o squalifiche nella Spagna e non ha ancora diffuso una probabile formazione. Gli aggiornamenti verranno pubblicati poco prima del calcio d'inizio.

Anche Georgios Donis non segnala infortunati o squalificati per l'Arabia Saudita, ma la formazione non è ancora ufficiale. Nuovi aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Spagna ha collezionato 2 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare, con prestazioni altalenanti. L’ultima uscita è terminata 0-0 contro Capo Verde all’esordio mondiale del 15 giugno, dopo il 3-1 al Perù in amichevole il 9 giugno. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con l'Iraq, 0-0 con l'Egitto e vinto 3-0 con la Serbia. In totale cinque gol fatti e due subiti, ma l'incapacità di concretizzare contro Capo Verde preoccupa De la Fuente.

Nelle ultime cinque partite l'Arabia Saudita ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultimo match è terminato 1-1 contro l'Uruguay ai Mondiali del 15 giugno, dopo lo 0-0 con il Senegal del 9 giugno. L'unica vittoria, 3-0 su Porto Rico, risale al 5 giugno; le sconfitte con Ecuador e Serbia completano il periodo. In queste cinque gare hanno segnato cinque gol e incassati sei.

Testa a testa

L'ultimo incontro risale al 23 giugno 2006, quando la Spagna batté l'Arabia Saudita 1-0. In precedenza la Spagna aveva vinto 3-2 in un'amichevole nel maggio 2010 e 5-0 nel settembre 2012. In tre match la Spagna ha sempre vinto, segnando nove gol e subendone due.

Classifica

Nel Gruppo H, l'Arabia Saudita è seconda e la Spagna è terza dopo la prima giornata.