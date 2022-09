Spagna-Svizzera dove vederla: TV8, Canale 20 o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Spagna di Luis Enrique sfida la Svizzera in Nations League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Spagna prosegue il suo percorso in Nations League nel gruppo con Portogallo, Repubblica Ceca e Svizzera. Nella quinta giornata gli iberici sfideranno proprio questi ultimi, reduci dalla prima vittoria, contro i lusitani.

La squadra di Luis Enrique è in testa al girone con due vittorie e due pareggi. Nella gara d’andata la Spagna ha vinto 0-1 in terra elvetica con la rete di Sanabria. Le due squadre si sono sfidate anche agli ultimi europei, con la vittoria ai rigori ancora di Morata e compagni.

Curiosamente le due compagni erano anche nello stesso girone della Nations League 2020: fece rumore in particolar modo la doppia parata ai rigori di Sommer su Sergio Ramos.

Qui troverete tutte le informazioni utili su Spagna-Svizzera di Nations League: qui trovate tutte le indicazioni su dove vederla in tv e streaming, oltre che sulle formazioni.

ORARIO SPAGNA-SVIZZERA

Spagna-Svizzera si giocherà al Benito Villamarin di Siviglia, casa del Betis, sabato 24 settembre 2022 alle ore 20.45. Il match è valido per la 5a giornata della Lega A di Nations League, Gruppo 2.

DOVE VEDERE SPAGNA-SVIZZERA IN TV

Spagna-Svizzera sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro da Canale 20.

Il match è anche visibile su Sky Sport Uno, canale 201 del decoder Sky, per gli abbonati al satellite. Su Sky Sport Football sarà trasmessa la Diretta Gol di tutte le partite di Nations League della notte.

SPAGNA-SVIZZERA IN DIRETTA STREAMING

Spagna-Svizzera sarà visibile anche in diretta streaming attraverso l'applicazione Infinity e il sito Mediaset. In più la sfida sarà trasmessa per gli abbonati Sky sull'applicazione SkyGo oppure su NOW, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA-SVIZZERA

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Eric Garcia, Gayà; Gavi, Busquets, Pedri; Sanabria, Morata, Ferran.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Seferovic, Embolo.