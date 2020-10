Spagna-Svizzera dove vederla: Mediaset o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Torna la Nations League, la Spagna affronta la Svizzera nella terza giornata: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPAGNA-SVIZZERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 10 ottobre 2020

10 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Canale 20

Canale 20 Streaming: Canale 20

Quattro punti per la Spagna, capolista del gruppo 4 della Lega A di . Uno per la Svizzera, fanalino di coda dello stesso girone: di fronte per provare a scappare in testa al raggruppamento o invertire le sorti dello stesso in caso di vittoria elvetica.

La Spagna ha fatto registrare un successo roboante contro l' , surclassata per 4-0, mentre con la nel primo turno è arrivato un pareggio. Per la Svizzera invece sconfitta 2-1 contro l'Ucraina ma pareggio per 1-1 contro la Germania.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Spagna-Svizzera: dalle notizie sulle formazioni, a come seguire il match in tv e streaming .

Altre squadre

ORARIO SPAGNA-SVIZZERA

Spagna-Svizzera si giocherà sabato 10 ottobre 2020 alle ore 20:45. Appuntamento all'Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid, impianto che ospita le gare del Real in virtù dei lavori attualmente presenti al Santiago Bernabeu.

La gara tra Spagna e Svizzera valida per il terzo turno di Nations League sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Canale 20.

Per seguire Spagna-Svizzera in diretta basterà sintonizzarsi su Canale 20 attraverso pc, tablet o cellulare: per accedere servirà sinonizzarsi sul sito o l'app di Mediaset Play.

La Spagna dovrà fare a meno di Thiago, risultato positivo al Coronavirus. Fuori anche Fabian Ruiz. Tornerà titolare Sergio Ramos, così come Ansu Fati nel tridente.

L'articolo prosegue qui sotto

Svizzera tra gli altri che dovrà fare a meno degli infortunati Zakaria ed Embolo, più Steffen e Akanji che sono risultati positivi al Covid-19. Seferovic torna in attacco, a centrocampo spazio per Freuler.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jesus Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Gayà; Rodri, Busquets, Merino; Ferran Torres, Rodrigo, Ansu Fati.

SVIZZERA (3-5-2): Sommer; Elvedi, Schär, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Sow, Zuber; Mehmedi, Seferovic.