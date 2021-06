Spagna-Svezia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Spagna sfida la Svezia nella 1ª giornata del Girone E di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPAGNA-SVEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spagna-Svezia

Spagna-Svezia Data: 14 giugno 2021

14 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

La Spagna di Luis Enrique affronta la Svezia di Janne Andersson nella 1ª giornata del Girone E di Euro 2020. Le due squadre sono già state avversarie nelle qualificazioni: le Furie Rosse si sono qualificate alla fase finale degli Europei vincendo il Gruppo F, nel quale hanno preceduto di 5 lunghezze proprio gli scandinavi, secondi.

C'è un precedente nella fase finale degli Europei: il 14 giugno 2008, infatti, per il Girone D, la Spagna superò 2-1 la Svezia ad Euro 2008, con i goal di Fernando Torres e David Villa per gli iberici, di Zlatan Ibrahimovic per gli scandinavi.

Complessivamente Spagna e Svezia si sono fronteggiate 3 volte nei principali tornei internazionali (2 volte ai Mondiali), con un bilancio di 2 successi per le Furie Rosse e una vittoria per gli scandinavi risalente addirittura a Brasile '50.

La Spagna, all'11ª partecipazione ad una fase finale degli Europei, è con la Germania la Nazionale che li ha vinti più volte: 3 (1964, 2008, 2012). La Svezia non ha superato la fase a gironi negli ultimi 3 Campionati europei: l'ultima volta che i Gialloblù hanno avuto accesso alla fase ad eliminazione diretta è stato ad Euro 2004, quando furono poi estromessi dall'Olanda.

Fra i tanti dati sulla Nazionale iberica, ce n'è uno emblematico: gli ultimi 37 goal segnati dalla Spagna agli Europei sono arrivati tutti dall'interno dell'area di rigore. Per trovare una marcatura da fuori area da parte delle Furie Rosse bisogna tornare indietro addirittura ad Euro 2000 (goal di Raúl contro la Slovenia nella fase a gironi).

In questa pagina tutte le informazioni su Spagna-Svezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAGNA-SVEZIA

Spagna-Svezia si disputerà la sera di lunedì 14 giugno 2021 nel palcoscenico dello Stadio de la Cartuja di Siviglia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª fra le due Nazionali in una fase finale degli Europei, è previsto per le ore 21.00.

La sfida del Girone E, Spagna-Svezia, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre) e da Sky, per i suoi abbonati, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Chi lo preferisse potrà seguire Spagna-Svezia anche in diretta streaming. La partita sarà visibile per tutti in chiaro sulla piattaforma della Rai, Rai Play, mentre gli abbonati Sky avranno a disposizione Sky Go. In entrambi i casi il match potrà essere visto sia su personal computer e notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale del servizio, sia sul proprio dispositivo mobile (tablet e smartphone) scaricando la app per sistemi Android e iOS.

Un ulteriore possibilità per seguire il match in streaming è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre a chi acquista il pacchetto Sport anche la visione di tutte le partite di Euro 2020.

Grazie apotrete seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione di goal, eventi e azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Non mancano i problemi per Luis Enrique, che avrà Busquets e Diego Llorente indisponibili per positività al Coronavirus. Davanti al portiere Unai Simon, il Ct. delle Furie Rosse dovrebbe schierare una difesa a 4 con Azpilicueta (in vantaggio su Marcos Llorente) e Gayá esterni bassi e Laporte e Pau Torres centrali. In mediana il playmaker sarà Rodri, con Thiago Alcántara (favorito sul baby Pedri) e Fabian Ruiz possibili mezzali. Nel tridente d'attacco Gerard Moreno potrebbe spuntarla su Morata come centravanti, con Dani Olmo (in vantaggio su Sarabia) e Ferran Torres esterni offensivi.

Janne Andersson con ogni probabilità si affiderà invece ad un classico 4-4-2. Anche fra gli scandinavi sono due i giocatori positivi al Covid-19, ovvero gli 'italiani' Kulusevski e Svanberg, che di conseguenza sono da considerare entrambi out dal match. A loro due si aggiunge l'assenza pesante di Zlatan Ibrahimovic, che, tornato in Nazionale, non potrà partecipare ad Euro 2020 a causa dell'infortunio rimediato col Milan. Diversi i ballottaggi in vista dell'esordio nel torneo continentale. In attacco Quaison e Berg sono in vantaggio su Isak per comporre il tandem offensivo. Sulle due fasce agiranno Claesson (favorito su Ekdal) e Forsberg, con Larsson (anche lui in vantaggio su Ekdal) e Olsson interni. La difesa, davanti al portiere Olsen, vedrà invece Danielsson e Lindelöf centrali, con Lustig e Bengtsson esterni bassi.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Gayà; Thiago Alcántara, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Danielsson, Lindelöf, Bengtsson; Claesson, Larsson, Olsson, Forsberg; Quaison, Berg.