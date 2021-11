Spagna-Svezia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPAGNA-SVEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spagna-Svezia

Spagna-Svezia Data: 14 novembre 2021

14 novembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: -

- Streaming: -

Il sorpasso è stato compiuto. La Spagna ha battuto per 1-0 in trasferta la Grecia, mentre la Svezia, con Zlatan Ibrahimovic in campo, ha perso per 2-0 in Georgia. Al comando del gruppo B delle qualificazioni europee per i prossimi Mondiali, dunque, c'è ora la Roja, che ha il destino nelle proprie mani.

Il calendario si è divertito ad abbinare proprio Spagna e Svezia nell'ottava e ultima giornata del raggruppamento. Un vero e proprio scontro diretto che manderà una delle due direttamente ai Mondiali e l'altra agli spareggi tra le seconde classificate dei vari gironi.

Se fino a giovedì la favorita era la Svezia, in virtù del proprio vantaggio in classifica, le due partite disputate in Grecia e Georgia hanno ribaltato tutto. Alla Spagna basterà infatti un pareggio per qualificarsi da prima del girone ai Mondiali del Qatar, mentre Ibrahimovic e compagni, per operare il controsorpasso, dovranno necessariamente vincere.

Qui tutte le informazioni su Spagna-Svezia: dalle notizie sulle formazioni a dove vedere la gara in tv e streaming.

ORARIO SPAGNA-SVEZIA

Spagna-Svezia, gara valida per l'ottava e ultima giornata del gruppo B delle Qualificazioni Mondiali, si giocherà nella serata di domenica 14 novembre 2021 all'Estadio de la Cartuja, a Siviglia. Il calcio d'inizio della sfida tra la nazionale di Luis Enrique e quella di Janne Anderson è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE SPAGNA-SVEZIA IN DIRETTA TV

Spagna-Svezia non sarà visibile in diretta tv. Nessuna emittente italiana ha infatti acquistato i diritti per trasmettere la decisiva sfida di Siviglia.

SPAGNA-SVEZIA IN DIRETTA STREAMING

Così come la diretta tv, Spagna-Svezia non sarà disponibile nemmeno in diretta streaming. Non sarà dunque possibile assistere alla gara.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA-SVEZIA

La Spagna dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara vinta in casa della Georgia: Azpilicueta, Pau Torres, Jordi Alba, Busquets e Dani Olmo potrebbero tutti prendersi una maglia da titolare. Confermato Morata al centro dell'attacco.

L'articolo prosegue qui sotto

La Svezia dovrebbe invece confermare quasi in toto l'undici titolare visto in Georgia. Tutto ruota attorno a Ibrahimovic, che dovrebbe nuovamente far coppia in attacco con Isak. Possibile l'inserimento dal primo minuto di Kulusevski, o largo a destra oppure da seconda punta accanto a Ibra.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Morata, Dani Olmo. Ct. Luis Enrique

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Nilsson, Augustinsson; Kulusevski, Svanberg, K. Olsson, Forsberg; Ibrahimovic, Isak. Ct. Anderson