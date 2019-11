Spagna, Robert Moreno saluta in lacrime lo spogliatoio: conferenza disertata

Robert Moreno in lacrime con i giocatori a seguito della decisione della Federazione di ridare la panchina della Spagna a Luis Enrique.

La decisione a sorpresa della Federazione spagnola di avvicendare la panchina iberica, con il ritorno di Luis Enrique, non è stata accolta nel migliore dei modi da Robert Moreno che ha disertato la conferenza stampa.

Dopo la convincente vittoria per 5-0 della 'Roja' inflitta alla Romania è arrivata la comunicazione da parte della RFEF del ritorno di Luis Enrique come CT della Spagna, dopo aver lasciato per via delle drammatiche condizioni di salute in cui versava la figlia. Il suo assistente, Moreno, era divenuto il commisario tecnico della nazionale spagnola conseguendo ottimi risultati.

Il ruolino di marcia della con Robert Moreno è stato esaltante, con 8 vittorie e 2 pareggi, ed ha permesso alla 'Roja' di conquistarsi un posto come testa di serie per . Dover lasciare la nazionale senza poter provare a vincere l'Europeo a cui si era qualificato non è andato giù a Moreno che, come riporta 'Marca', avrebbe pianto negli spogliatoi al momento di comunicare ai suoi giocatori la decisione della federcalcio iberica.