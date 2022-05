La Spagna affronta il Portogallo nella 1ª giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

SPAGNA-PORTOGALLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spagna-Portogallo

Spagna-Portogallo Data: 2 giugno 2022

2 giugno 2022 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Italia 1

Italia 1 Streaming: Mediaset Infinity

La Spagna di Luis Enrique sfida il Portogallo di Fernando Santos nel big match della 1ª giornata del Gruppo 2 di Lega A della Nations League 2022/23. Sia le furie rosse, vincendo il proprio girone davanti alla Svezia, sia i lusitani, battendo la Macedonia del Nord nella finale playoff di marzo, hanno ottenuto la qualificazione alla fase finale dei Mondiali 2022.

Nei 38 precedenti in gare ufficiali fra le due Nazionali iberiche, la Spagna è nettamente in vantaggio nelle statistiche con 17 vittorie, 15 pareggi e 6 affermazioni del Portogallo. I lusitani non superano le Furie Rosse dal 17 novembre 2010: in quell'occasione il Portogallo di Paulo Bento travolse in amichevole per 4-0 le Furie Rosse di Vicente del Bosque, con goal di Carlos Martins e Hugo Almeida e doppietta di Hélder Postiga.

Dopo quella partita negli ultimi 4 confronti fra le due Nazionali sono arrivati un successo ai rigori della Spagna per 4-2 nella semifinale di Euro 2012 e 3 pareggi consecutivi, gli ultimi due entrambi con il punteggio di 0-0.

Il centrocampista del Barcellona Sergio Busquets, nel caso scendesse in campo, staccherebbe l'ex compagno di squadra Xavi, portandosi al 3° posto in solitaria (134 partite giocate) fra i calciatori più presenti nella Nazionale spagnola dietro a Casillas e Sergio Ramos.

Il centravanti della Juventus, Alvaro Morata, è attualmente il miglior marcatore in attività della Spagna con 25 goal realizzati: se dovesse andare a segno con il Portogallo raggiungerebbe fra i bomber all-time delle Furie Rosse il mitico Emilio Butragueño a quota 26.

Fra i bomber lusitani domina invece Cristiano Ronaldo: CR7 ha segnato 115 goal in 186 partite con il Portogallo, ed è diventato il miglior marcatore di sempre a livello di Nazionali maschili. Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Spagna-Portogallo: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO SPAGNA-PORTOGALLO

Spagna-Portogallo si disputerà la sera di giovedì 2 giugno 2022 nel palcoscenico dello Stadio Benito Villamarín di Siviglia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dall'arbitro inglese Michael Oliver, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE SPAGNA-PORTOGALLO IN TV

La sfida di Nations League Spagna-Portogallo sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da Mediaset su Italia 1.

SPAGNA-PORTOGALLO IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse potrà seguire Spagna-Portogallo anche in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL avrete la possibilità di seguire la partita Spagna-Portogallo anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono la partita, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, gli aggiornamenti live minuto per minuto sui goal, le azioni più importanti e gli eventi del match.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA-PORTOGALLO

Luis Enrique dovrebbe dar fiducia a Unai Simón fra i pali, preferendolo a Raya e Sánchez. Davanti a lui Pau Torres affiancherà Laporte al centro della difesa delle Furie Rosse, con Carvajal (preferito ad Azpilicueta) e Jordi Alba terzini. Ballottaggi aperti per i tre posti in mezzo al campo: Gavi, Rodri e Busquets potrebbero spuntarla su Marcos Llorente, Koke e Soler. Davanti tridente con Ferran Torres e Dani Olmo ai lati di Morata.

Fernando Santos pensa a Rafael Leão nel tridente dei lusitani: l'attaccante esterno del Milan potrebbe trovar spazio accanto a Diogo Jota e Cristiano Ronaldo ed essere preferito ad Otávio Monteiro. A centrocampo la regia sarà affidata a Moutinho, con Bernardo Silva e Bruno Fernandes che agiranno da mezzali ai suoi lati. Fra i pali ci sarà il romanista Rui Patricio, mentre in difesa Cancelo e Guerreiro agiranno da esterni bassi, con coppia centrale composta dal veterano Pepe (favorito su Domingos Duarte) e Danilo Pereira.

L'articolo prosegue qui sotto

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Rodri, Busquets; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Ct. Luis Enrique

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; João Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Guerreiro; Bernardo Silva, Moutinho, Bruno Fernandes; Rafael Leão, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Ct. Fernando Santos