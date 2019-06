Spagna-Polonia Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Spagna e Polonia si giocano la qualificazione alle semifinali degli Europei Under 21: informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Così come l' , impegnata contemporaneamente contro il , e si giocano nell'ultimo match del girone quel primo posto che vale non solo l'accesso alle semifinali degli Europei Under 21 ma anche la qualificazione alle prossime Olimpiadi.

Difficile infatti che da questo raggruppamento esca la migliore seconda dei tre gironi, visto che al massimo potrebbe arrivare a 6 punti, laddove e Romania - col probabilissimo pareggio nel loro ultimo scontro diretto - arriverebbero entrambe a quota 7.

Sia Spagna che Polonia devono dunque cercare di vincere il loro gruppo: alle Furie Rosse basta la vittoria stasera qualora l'Italia non vinca col Belgio, oppure - in caso di contemporaneo successo azzurro - occorre un successo con almeno 3 goal di scarto. Ai polacchi invece è sufficiente un punto, quindi non perdere.

Qua sotto trovate tutte le informazioni su Spagna-Polonia Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAGNA-POLONIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Spagna-Polonia Under 21 DATA 22 giugno 2019, ore 21.00 DOVE Stadio Renato Dall'Ara, ARBITRO Bobby Madden ( ) TV Rai STREAMING RaiSport Web

ORARIO SPAGNA-POLONIA UNDER 21

Spagna-Polonia Under 21 si giocherà sabato 22 giugno alle ore 21.00, allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Per Spagna-Polonia Under 21 non è prevista la trasmissione in diretta : il match, i cui diritti sono esclusiva della Rai, sarà visibile in differita su Rai Sport + HD (canale 57 del digitale terrestre) alle ore 00.15, con telecronaca di Giacomo Capuano.

Spagna-Polonia Under 21 sarà invece trasmessa in diretta gratuita su RaiSport Web: indispensabile ovviamente una connessione internet abbastanza veloce cui collegare il proprio Pc, tablet o smartphone.

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Martin, Vallejo, Meré, Firpo; Fabian Ruiz, Ceballos; Soler, Fornals, Oyarzabal; Borja Mayoral.

POLONIA (4-5-1): Grabara; Fila, Wieteska, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Bielik, Dziczek, Zurkowski, Szymanski; Kownacki.