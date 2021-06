Spagna-Polonia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Spagna e Polonia si affrontano in una sfida già delicata valevole per il gruppo F: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

SPAGNA-POLONIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spagna-Polonia

Spagna-Polonia Data: 19 giugno 2021

19 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

Spagna e Polonia sono le due grandi deluse della prima giornata di Euro 2020. Le due formazioni si affrontano a Siviglia per una gara valevole per la seconda giornata del gruppo E. La sfida è già delicata perché la Spagna, dopo il pari incolore contro la Svezia, deve vincere anche per sconfiggere le critiche. La Polonia, però, non può perdere ulteriori punti dopo la sconfitta a sorpresa contro la Slovacchia. Lecito attendersi un match vibrante aperto ad ogni soluzione.

Spagna e Polonia si ritrovano in una sfida non amichevole per la prima volta dal 1959. 8 confronti diretti su 10 sono andati a favore della Spagna. Tra questi c'è un 6-0 a Murcia l'8 giugno 2010, ultima amichevole di preparazione della Spagna prima di vincere la Coppa del Mondo in Sudafrica.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Spagna-Polonia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SPAGNA-POLONIA

Spagna-Polonia si disputerà nella serata di sabato 19 giugno 2021 allo stadio La Cartuja di Siviglia. Il calcio d'inizio della sfida è fissato per le ore 21.00.

Spagna-Polonia, gara valevole per la seconda giornata del gruppo E, sarà possibile vederla in televisione. La Rai trasmetterà la partita in chiaro su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), mentre su Sky la gara sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il match tra Spagna e Polonia si potrà vedere anche tramite streaming. La Rai trasmetterà la gara in chiaro sulla propria piattaforma Rai Play, mentre gli utenti Sky avranno la possibilità di seguirla attraverso Sky Go. In entrambi i casi sarà possibile usufruire del servizio streaming sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, prima, però, bisognerà scaricare l'app per Android e iOS. Si potrà vedere la sfida di Siviglia anche tramite NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport anche la visione delle gare di Euro 2020.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal.com potranno vedere Spagna-Polonia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della sfida del Gruppo D, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

4-3-3 per la Spagna di Luis Enrique con Unai Simon tra i pali, Llorente e Gayà sugli esterni con Laporte e Pau Torres centrali. Thiago Alcantara, Rodri e Fabian Ruiz in mediana. Dani Olmo e Ferran Torres ai lati di Gerard Moreno centravanti.

3-4-1-2 per la Polonia con Szczesny, terzetto difensivo con Helik, Glik e Bednarek. Mediana a quattro con Bereszynski, Krychowiak, Moder e Rybus. Zielinski alle spalle di Lewandowski e Swierczok.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Gayà; Thiago, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres.

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Krychowiak, Moder, Rybus; Zielinski; Lewandowski, Swierczok.