Spagna nei guai: sorpasso della Svezia, con una gara in meno

Nonostante la possibilità di un nuovo momentaneo sorpasso, la Spagna è tornata sulle montagne russe dei risultati: playoff per i Mondiali?

Non erano certo molti a dare tra le favorite per Euro 2020 la Spagna di Luis Enrique, a caccia di una nuova esplosione di grandezza. Non solo per la situazione coronavirus, l'assenza di Sergio Ramos e alla squadra giovane nelle mani dell'ex tecnico della Roma, ma bensì per la mancanza di un blocco di veri fuoriclasse come Xavi, Iniesta e Puyol e compagnia.

Alla fine, però, la Spagna è riuscita in un modo o nell'altro a spingersi fino alle semifinali degli Europei, battuta ai rigori dall'Italia Campione d'Europa. Un buon piazzamento per rinascere? Certo. Peccato che alla prima gara post Europei -valida per le qualificazioni ai Mondiali autunnali - la situazione sia diventata complicata.

Inserita nel girone B con la sempre ostica Svezia e squadre da non sottovalutare come Grecia, Kosovo e l'ambiziosa Georgia, la Spagna aveva ottenuto due vittorie e un pareggio nelle prime tre gare delle qualificazioni a Qatar 2022, prendendosi la testa del gruppo. In tali gare, che portano al torneo più importante, però, non si può sbagliare nemmeno una volta.

Giovedì la Spagna è caduta contro la Svezia, perdendo la testa del girone e posizionandosi ora al secondo posto che in teoria porterebbe ai playoff. Ora come ora sembra proprio questo il destino della Roja, considerando che i nordici hanno due punti in più e una gara in meno.

La Spagna è di fatto la compagine che ha giocato più gare alla pari del fanalino di coda Georgia, fermo a quota uno (la Spagna è a sette). Proprio la gara contro il team dell'Est Europa, è già decisivo: vittoria a tutti i costi a Badajoz la prossima domenica, così da provare a scavalcare momenteamente nuovamente la Svezia, impegnata l'8 settembre, quando avrà ben due sfide in meno.

Anche agli Europei la Svezia ha confermato per l'ennesima volta che l'aver eliminato l'Italia dalla corsa ai Mondiali 2018 non è stata un caso, per un movimento che nonostante l'assenza di Ibrahimovic continua a trovare ottimi giocatori su cui fare affidamento.

Anche davanti ad un successo della Spagna in casa contro la Georgia, per nulla scontato dopo il 2-1 iberico nella gara d'andata ottenuto solo al 92', la compagine di Andersson è la favorita per un posto diretto in Qatar.

Del resto la Svezia affronterà Kosovo e Grecia in casa consecutivamente, sulle ali di un entusiasmo continuo. In più queste ultime due, oltre alla Georgia, avranno la possibilità di avvicinare la Spagna quando essa riposerà. La Roja rischia anche il terzo posto senza nemmeno giocare i playoff contro le altre seconde europee? Improbabile, ma considerando una continuità mai ottenuta nell'ultimo biennio, nulla è scontato.

Come non è scontato il primo posto della Svezia, sì favorita, ma comunque attesa alle prove casalinghe. Domenica la prima verità, con Spagna-Georgia: il quadro sarà più completo.