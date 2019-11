Spagna, Moreno risponde a Luis Enrique: "Non so perchè non mi vuole nel suo staff"

Luis Enrique torna alla guida della con qualche polemica: Moreno ha infatti risposto alle parole dell'ex allenatore della , spiegando la sua versione dei fatti nell'intricata situazione.

Intervenuto ai microfoni della stampa, Moreno è partito dall'inizio per spiegare il suo rapporto con Luis Enrique prima del grave lutto:

"E' un momento triste. Ciò che sto facendo è per dare informazioni dopo che ieri sono stato attaccato personalmente, in modo ingiusto. Prima di tutto, voglio ringraziare Luis Enrique per i 9 anni insieme, ho imparato tantissimo da lui. Di certo non è quello che avrei voluto, ma nel puzzle che si è creato mancano i miei pezzi. Dopo la sua rinuncia, il presidente della RFEF mi ha chiamato per dirmi che il progetto era mio, chiedendo prima il permesso a Luis Enrique. E lui mi ha detto che era orgoglioso di me per il grande lavoro fatto. Poi in quella riunione che abbiamo fatto insieme, mi sembrava corretto dirgli che avrei voluto continuare. E lì mi ha detto che avrebbe tenuto tutti fuorché me, lasciandomi sotto shock".