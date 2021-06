Spagna, Luis Enrique ne convoca altri cinque: c'è anche Albiol

Dopo la positività di Busquets, il Ct ha deciso di convocare altri cinque calciatori che nei prossimi giorni si alleneranno in modo individuale.

La positività di Busquets ha complicato e non poco i piani della Spagna in vista di Euro 2020. Tanto che Luis Enrique ha deciso di correre ai ripari allargando la rosa.

OFICIAL | Incorporación de jugadores a la concentración para entrenar en burbuja paralela.



Rodrigo Moreno, @pablofornals, @Carlos10Soler y Brais Méndez, citados para empezar a trabajar mañana de forma individual.





Il Ct delle Furie Rosse, come comunicato ufficialmente dalla Federazione iberica, in attesa di scongiurare il rischio focolaio ha convocato altri quattro calciatori: Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler e Brais Mendez.

Al gruppo, nella serata di lunedì, si è aggiunto Raul Albiol. L'ex difensore del Napoli, oggi al Villarreal con cui ha recentemente vinto l'Europa League da protagonista, si allenerà insieme agli altri quattro in modo individuale e senza mai entrare nella bolla in cui si trova il resto della rosa, attualmente in isolamento.

🚨 ÚLTIMA HORA | Todos los jugadores, cuerpo técnico y delegación al completo de la Selección dan negativo en las pruebas PCR realizadas este lunes.



Los servicios médicos de la RFEF continuarán realizando test preventivos a todos los futbolistas.





Intanto al momento, tutti i giocatori, lo staff tecnico e l'intera delegazione della Nazionale risultano negativi ai tamponi effettuati nella giornata di oggi.

Inoltre, dopo l'amichevole contro la Lituania, parte dell'Under 21 si unirà a loro. L'eventuale inserimento nell'elenco dei convocati per Euro 2020 verrà quindi stabilito solo in un secondo momento.