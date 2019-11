Spagna, Luis Enrique sarà il nuovo ct: Robert Moreno verso l'addio

Dopo la vittoria contro la Romania, la Federazione spagnola ha scelto a sorpresa per l'avvicendamento in panchina, con il ritorno di Luis Enrique.

Ribaltone pronto in casa , nel momento più sorprendente possibile. Secondo quanto riportato da 'COPE', Luis Enrique è pronto per tornare nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale, con l'addio imminente di Robert Moreno, che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di domani, ovvero martedì.

Il tutto dopo la qualificazione raggiunta per l'Europeo del 2020 e la convincente vittoria di questa sera contro la Romania per 5 a 0. La Federazione ha indetto e annunciato una conferenza stampa per martedì alle ore 12.30, con protagonisti il presidente, Luis Rubiales, ed il direttore sportivo, Jose Molina.

Non ci sono molti dubbi sullo scopo della conferenza: sarà annnciato quindi, al netto di sorprese, il ritorno di Luis Enrique e l'addio di Robert Moreno dalla panchina della Spagna.

Questa sera, dopo la vittoria contro la Romania, come ulteriore conferma dell'avvicendamento imminente, Robert Moreno non si è presentato in conferenza stampa. Il commissario tecnico avrebbe anche pianto negli spogliatoi, dopo aver salutato tutti i giocatori.

La Federazione si augura che Robert Moreno possa tornare al vecchio ruolo di assistente di Luis Enrique ma dopo questa serata così movimentata niente è più sicuro.