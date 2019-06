Spagna-Germania Under 21 2-1: Furie Rosse sul tetto d'Europa

La Spagna doma la Germania e con un goal per tempo conquista il titolo europeo Under 21 a Udine: il napoletano Fabian Ruiz grande trascinatore.

La si aggiudica gli Europei Under 21 superando 2-1 nella finalissima di Udine i pari età della . Classico 4-2-3-1 per De la Fuente, che si affida in attacco ad Oyarzabal. In mediana spazio al napoletano Fabian Ruiz accanto a Marc Roca. Kuntz risponde con un 4-3-3. Waldschmidt agisce al centro del tridente, con Öztunali e Amiri ai suoi lati.

Dopo i primi minuti di studio, la Spagna accelera e trova subito il vantaggio con un'iniziativa personale di Fabian Ruiz, che parte palla al piede dopo aver ricevuto palla al di là della metà campo da Oyarzabal e da oltre 20 metri lascia partire un sinistro che non lascia scampo a Nübel. Trovato il goal, le Furie Rosse provano a controllare la gara, con la Germania che ci mette un po' ad entrare in partita.

Per poco però gli spagnoli non restano in 10 uomini a causa di un brutto fallo di Vallejo su Waldschmidt, ben lanciato in contropiede, punito solamente con un cartellino giallo anche dopo la consultazione del VAR. La ripresa vede una Germania più determinata e all'attacco per provare a raggiungere il pareggio e la Spagna che cerca di gestire il vantaggio e tenere il possesso palla. Ma una papera di Nübel su conclusione centrale di Fabian Ruiz porta al raddoppio delle Furie Rosse targato Dani Olmo.

I tedeschi ci provano, ma è la Spagna a sfiorare il tris con un diagonale di poco a lato del solito Fabian Ruiz. I tanti cambi ridanno linfa alla Germania, soprattutto l'ingresso di Nmecha in avanti. Amiri con un tiro dalla distanza deviato da Vallejo riapre i giochi all'88', ma è troppo tardi. La Germania si riversa all'attacco e ci prova fino alla fine, al fischio dell'arbitro dopo 3' di recupero è però la Spagna a far festa.