Spagna-Germania, Sergio Ramos esce per infortunio: tra 8 giorni c'è Inter-Real

Poco prima dell'intervallo, Sergio Ramos è stato costretto a lasciare il campo: fastidio alla coscia destra. Real in ansia per la sfida con l'Inter.

A poco più di una settimana dalla sfida decisiva contro l' , l'allarme in casa è già scattato. Già senza Federico Valverde, le Merengues rischiano di dover fare a meno anche di Sergio Ramos, uscito nel primo tempo della gara di tra la e la .

Il difensore del Real Madrid ha accusato un fastidio alla coscia destra poco prima dell'intervallo, al 42', ed è stato costretto a lasciare il campo. Al suo posto è entrato Eric Garcia, giovane difensore del .

Una disdetta non tanto per la Spagna, già avanti di tre reti su una Germania in bambola, quanto per il Real Madrid. Perché, come detto, mercoledì 25 novembre esatta gli uomini di Zidane dovranno affrontare l'Inter a San Siro per la quarta giornata dei gironi di . Gara che, praticamente, è da dentro o fuori soprattutto per i nerazzurri, fermi a due punti dopo tre giornate.

Il Real rischia di farlo senza il proprio capitano e leader al centro della difesa. Assieme a Varane, se Ramos non dovesse recuperare in tempo, ci sarebbe probabilmente Nacho. Anche se solo gli esami delle prossime ore sveleranno con certezza l'entità dell'infortunio rimediato dal capitano blanco.

Per quanto riguarda la gara di , Sergio Ramos è salito al terzo posto solitario della classifica dei giocatori più presenti con la maglia della propria Nazionale: 178 partite. Lasciandosi così alle spalle il ricordo dei due rigori falliti pochi giorni fa in Svizzera. Fino a quando un infortunio non gli ha nuovamente rovinato la serata.