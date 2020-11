Spagna-Germania dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Spagna sfida la Germania nella 6ª giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

SPAGNA-GERMANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 17 novembre 2020

17 novembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : 1

1 Streaming: Mediaset Play

La Spagna di Luis Enrique sfida la Germania di Joaquim Löw nella 6ª e ultima giornata del Gruppo 4 della . La gara potrebbe rivelarsi decisiva per stabilire chi vincerà il girone e accederà alla fase finale che si disputerà ad ottobre 2021.

Il bilancio è di grande equilibrio nei 24 confronti ufficiali che si sono disputati finora fra le due Nazionali: a prevalere sebbene di poco, è la Germania con 9 vittorie, 8 pareggi e 7 affermazioni della Spagna.

In classifica, prima delle ultime due giornate del gruppo, le Furie Rosse sono in testa con 7 punti, con i tedeschi a inseguire al 2° posto con 6 e l' a pari merito con loro ma al 3° posto. Chiude in ultima posizione la a quota 2.

Sergio Ramos è il miglior marcatore della Spagna in Nations League con 2 goal realizzati, mentre Timo Werner è il bomber dei tedeschi, sempre con 2 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Spagna-Germania, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAGNA-GERMANIA

Spagna-Germania si giocherà la sera di martedì 17 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico de La Cartuja a . Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.45. Sarà il 25° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

Il big match della 6ª giornata di Nations League, Spagna-Germania, sarà trasmesso in diretta tv da Mediaset su Italia 1 (canali 6 e 506 HD del digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Aldo Serena.

La sfida Spagna-Germania sarà visibile anche in diretta mediante la piattaforma di Mediaset, Mediaset Play, sia su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, sia su pc e notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app gratuita per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà invece collegarsi con il sito ufficiale del servizio.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita Spagna-Germania potrà essere seguita anche in diretta testuale su Goal. Collegandovi con il portale, avrete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Luis Enrique dorebbe schierare De Gea fra i pali e davanti a lui una linea difensiva con Eric García e Sergio Ramos centrali, Jesus Navas a destra e Reguilón a sinistra. A centrocampo Busquets potrebbe essere preferito nel ruolo di regista a Rodri, con Fabian Ruiz e Canales mezzali ai suoi lati. Davanti Rodrigo potrebbe spuntarla come centravanti sul Morata, mentre Adama Traoré e Ansu Fati sono in vantaggio per il ruolo di esterni offensivi su Ferrán Torres e Asensio.

Löw si affiderà probabilmente al 4-2-3-1. In attacco Werner agirà da centravanti, con Havertz, Goretzka e Gnabry sulla trequarti a suo sostegno. La coppia dei mediani sarà formata da Kimmich e Kroos, mentre in difesa, davanti al portiere Neuer, Klostermann e Halstenberg saranno i due terzini (Gosens k.o. per infortunio), con Rüdiger e Ginter, quest'ultimo favorito su Süle, a comporre la coppia centrale.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jesus Navas, Eric García, Sergio Ramos, Reguilón; Fabian Ruiz, Busquets, Canales; Adama Traoré, Rodrigo, Ansu Fati.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Rüdiger, Ginter, Halstenberg; Kimmich, Kroos; Havertz, Goretzka, Gnabry; Werner.