Spagna-Francia Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Spagna e Francia si affrontano nelle semifinali dell'Europeo Under 21: tutte le notizie sulle formazioni e su dove vedere la partita.

- è la sfida più attesa delle due semifinali dell'Europeo Under 21, che prosegue purtroppo senza la presenza dell' padrone di casa.

Gli azzurrini sono arrivati secondi proprio dietro la Spagna nel Gruppo A, ma sono stati eliminati anche per mano della Francia in virtù del pareggio 0-0 contro la Romania nell'ultima giornata della fase a gironi.

La Spagna ha iniziato il proprio Europeo perdendo contro l'Italia, ma poi ha battuto e soprattutto con un 5-0 che gli ha permesso di prendersi il primo posto nel girone di prepotenza. La Francia si è qualificata invece come migliore seconda con 7 punti conquistati.

In questa pagina tutte le informazioni su Spagna-Francia Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

SPAGNA-FRANCIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Spagna-Francia Under 21 DATA 27 giugno 2019, ore 21.00 DOVE Mapei Stadium, Reggio Emilia ARBITRO Georgi Kabakov (Bulgaria) TV Rai STREAMING Rai Play

ORARIO SPAGNA-FRANCIA UNDER 21

Spagna-Francia Under 21 è in programma giovedì 27 giugno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio è stato fissato alle ore 21, mentre alle 18 si giocherà la prima semifinale che metterà di fronte e Romania.

Sarà Rai 2 a trasmettere la diretta in chiaro di Spagna-Francia Under 21. Per vedere la partita basterà sintonizzarsi sui canali 2 o 502 (in HD) del digitalle terrestre oppure sul canale 102 se utilizzate il satellite Sky.

Per la diretta gratuita di Spagna-Francia Under 21 è necessario andare sul sito RaiPlay, senza registrazioni o abbonamenti, oppure è possibile scaricare l'app per la visione su tablet o smarphone, anche in quel caso senza costi aggiuntivi.

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Merè, Martin; Roca, Fabián Ruiz; Fornals, Ceballos, Soler; Mayoral. Allenatore: De la Fuente

FRANCIA (4-3-3): Bernardoni; Dagba, Konaté, Upamecano, Sarr; Guendouzi, Tousart, Ntcham; Ikoné, Dembelé, Reine-Adélaïde. Allenatore: Ripoll