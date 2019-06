Spagna-Francia Under 21 4-1: Furie Rosse travolgenti e in finale

La Spagna batte in rimonta la Francia con un netto 4-1 e raggiunge la Germania in finale. A segno Roca, Oyarzabal, Olmo e Borja Mayoral.

Latravolge lanella seconda semifinale dell'Europeo Under 21 a Reggio Emilia. I ragazzi di De la Fuente raggiungono la nella finalissima di domenica sera allo stadio Friuli di Udine.

Il match inizia su buoni ritmi con grande equilibrio: la Spagna cerca il palleggio e la Francia prova a far male con gli strappi dei suoi velocisti. Al quarto d'ora Reine-Adelaide spacca in due la difesa delle Furie Rosse e Junior Firpo lo stende in area: l'arbitro assegna subito il calcio di rigore, perfettamente trasformato da Mateta, che spiazza Sivera.

Il vantaggio manda in confusione la squadra spagnola, che rischia subito il raddoppio avversario sul contropiede di Mateta, fermato dallo straordinario riflesso di Sivera. La reazione dei ragazzi di De La Fuente arriva alla mezz'ora: Bernardoni respinge la battuta ravvicinata di Fornals, ma non può nulla sul sinistro a colpo sicuro di Roca sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Prima dell'intervallo Konate stende in area Oyarzabal e l'arbitro pareggia il conto dei rigori: lo stesso attaccante spagnolo va sul dischetto e ribalta il risultato.

Ad inizio ripresa arriva il colpo del ko per la Francia: azione da manuale in ripartenza con Fabian Ruiz che confeziona un assist al bacio per l'inserimento di Olmo, il numero 19 deve solo insaccare un rigore in movimento. Gli uomini di Ripoll non riescono a reagire e incassano anche il quarto goal con l'invenzione di Fornals per Mayoral, che al volo batte ancora Bernardoni.

IL TABELLINO

SPAGNA-FRANCIA UNDER 21 4-1

Marcatori: 16' Mateta rig., 28' Roca, 45' + 4' Oyarzabal rig., 47' Olmo, 67' B. Mayoral

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Nunez, Junior Firpo; Fabian Ruiz (85' Merino), Roca; Olmo, Ceballos (74' Soler), Fornals; Oyarzabal (63' B. Mayoral).

FRANCIA (4-3-3): Bernardoni; Dagba (22' Amian Adou), Konate, Upamecano, Ballo Toure; Guendouzi, Tousart (58' Dembele), Aouar; Ikone, Mateta (71' Thuram), Reine-Adelaide.

Arbitro: Kabakov (Bulgaria)

Ammoniti: Junior Firpo, Mateta, Fabian Ruiz, Thuram, Aguirregabiria, Nunez

Espulsi: nessuno