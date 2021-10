Spagna-Francia, il goal di Mbappè è regolare: niente fuorigioco, ecco perché

Proteste e check del VAR per il secondo goal della Francia firmato Mbappé: il francese, apparentemente oltre a Eric Garcia, era in gioco, ecco perché.

La Francia vince la Nations League in finale contro la Spagna per 1-2 grazie ai goal di Karim Benzema e Kylian Mbappé, ma in occasione della seconda rete diverse e importanti le proteste degli spagnoli per un presunto fuorigioco.

E' l'80' a San Siro e Theo Hernandez serve l'attaccante del Paris Saint-Germain sul filo del fuorigioco: questo scatta e riesce a battere Unai Simon, portando in vantaggio i suoi.

L'arbitro, il signor Taylor, prima di concedere la rete si consulta con i l VAR per il consueto Check, indicando il cerchio di centrocampo e assegnando di conseguenza il goal, nonostante le continue proteste della Spagna.

Il frame in un primo momento sembra chiaro: Mbappé in maniera apparente davanti a Eric Garcia. C'è un però sostanziale: il difensore spagnolo, in scivolata, devia il pallone mettendo in gioco l'attaccante. Questa vale come una giocata.

Un tocco del difensore, stando alle regole FIFA, infatti, se volontario, rimette in gioco il giocatore avversario oltre la linea.

Mbappé ha poi raccolto il pallone e battuto Unai Simon per il definitivo 1-2 che ha consegnato il trofeo alla Francia di Deschamps.