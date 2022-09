Spagna femminile, rivolta contro il CT Vilda: 15 giocatrici lasciano la nazionale

Scontro tra 15 giocatrici e la Federcalcio spagnola: chieste le dimissioni del commissario tecnico Vilda. Le calciatrici lasciano la nazionale.

Sono ore di tensione quelle che sta vivendo la Spagna femminile allenata dal commissario tecnico Jorge Vilda. 15 calciatrici presenti nella lista delle convocate hanno deciso di lasciare la nazionale e non rispondere più alle chiamate.

Le giocatrici iberiche hanno preso posizione contro il CT, colpevole - a loro dire - di una gestione sbagliata delle gare amichevoli e degli infortuni. Le 15 giocatrice hanno chiesto le dimissioni dell'allenatore, che al momento si rifiuta di lasciare l'incarico, forte del contratto firmato fino al 2024.

Al termine dell'Europeo femminile, Irene Paredes, Patricia Guijarro e Jennifer Hermoso, i tre capitani della Spagna, avevano chiesto a Jorge Vilda di farsi da parte per provare a dare una ventata di freschezza e cambiare in vista dei prossimi Mondiali, in programma nel 2023.

Il Ct ha rifiutato la richiesta, presentandosi in conferenza stampa lo scorso 1 settembre - alla vigilia della sfida contro l'Ungheria valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo - e parlando agli organi di stampa della vicenda.

"Sto provando una sensazione di profonda delusione per quanto sta accadendo. Un qualcosa che va contro l'etica dello sport e dello spogliatoio ed è per questo che sono deluso. Provo un po' di rabbia" ha dichiarato Vilda.

Il Ct ha poi aggiunto: "Mi sento profondamente ferito dal modo in cui la situazione si è sviluppata. Le regole del calcio sono stato trasgredite. Di solito queste situazioni si risolvono nello spogliatoio. Ma sono forte e ho ancor più voglia di continuare a crescere e creare una squadra competitiva".

Vilda ha sottolineato le fasi della rottura con lo spogliatoio:

"Penso che avremmo potuto agire diversamente, ma credo anche di essere una persona che sopporta quasi tutto. Quello che mi spinge a continuare è che ho alle spalle una Federazione che mi sostiene. Devo dire che la situazione che si percepisce all'esterno è molto più tesa di quella che si vive realmente all'interno. Voglio giocatrici coinvolte al 100% e che remino a favore".

Una mossa che non è affatto piaciuto alla maggior parte delle calciatrici coinvolte nella vicenda.

"Ci sarebbe piaciuto che fosse rimasto all'interno dello spogliatoi, ma ci sono cose che sono trapelate ma che non sono vere. Ci sono momenti in cui bisogna dire certe cose, anche se non è carino, per farle cambiare", ha spiegato Irene Paredes.

"Stiamo difendendo la nostra squadra. Trasmettiamo un messaggio di insoddisfazione generale, ognuno è coerente in quello che fa. Ma quando una giocatrice entra in campo non pensa a nient'altro", ha aggiunto Jennifer Hermoso.

Nei giorni successivi la situazione ha subito un'evoluzione fino a ieri, giovedì 22 settembre, quando 15 giocatrici hanno deciso di lasciare la nazionale, almeno fino a quando non cambierà il commissario tecnico.

Secondo quanto riferisce il quotidiano 'Marca', nell'elenco figurerebbero le giocatrici del Barcellona Aitana Bonmatì, Mariona Caldentey, Leila Ouahabi, Mapi Leon Patri Grujarro e Sandra Panos, ma anche Ainhoa Vicente, Amaiur Sarriegui, Lucia García, Ona Batlle, Laia Alexandri, Claudia Pina, Lola Gallardo, Nerea Izaguirre e Andrea Pereira. Non ci sono invece altre tre stelle come Alexia Putellas, Pallone d’Oro in carica, Jennifer Hermoso e Irene Paredes, con quest'ultime due che hanno fatto retromarcia dopo lo scontro iniziale.

'Cadena Ser' ha rivelato il contenuto della lettera inviata singolarmente dalle 15 giocatrici alla RFEF, la Federcalcio spagnola:

"Vi informo che gli ultimi fatti accaduti nella nazionale spagnola e la situazione che si è creata - fatti di cui siete a conoscenza - stanno influenzando significativamente il mio stato emotivo e quindi la mia salute. Per tutto questo, al momento non ritengo di essere nelle condizioni per poter essere convocata per la nostra nazionale e per questo chiedo di non essere convocato fino a quando questa situazione non sarà cambiata. Il mio impegno per la squadra in passato, presente e futuro era, è e sarà assoluto e sono la prima a voler ottenere il massimo numero di successi sportivi per la nostra squadra. Resto a vostra completa disposizione per tutto ciò che ritenete opportuno, sempre con l'obiettivo di cercare il meglio per la nostra nazionale".

Arrivata la risposta attraverso una nota ufficiale pubblicata sui proprio canali dalla Federcalcio:

"La Federcalcio spagnola comunica di aver ricevuto 15 email da 15 giocatrici della nazionale di calcio femminile, guarda caso tutte con la stessa dicitura, in cui affermano che l'attuale situazione generata influisce "in modo significativo sul loro stato” e la loro “salute” e che, “fin quando non cambierà qualcosa” rifiutano la convocazione dalla nazionale spagnola. Non consentiremo alle giocatrici di mettere in discussione la continuità dell'allenatore della nazionale e del suo staff tecnico, poiché prendere tali decisioni non rientra nelle loro competenze. La Federazione non ammetterà alcun tipo di pressione da parte di alcune giocatrici nell'adottare scelte sportive. Questo tipo di manovre sono tutt'altro che esemplari e al di fuori dei valori del calcio e dello sport e sono dannose. Questo fatto è passato dall'essere una questione sportiva a una questione di dignità. La nazionale non è negoziabile. È una situazione senza precedenti nella storia del calcio, sia maschile che femminile, in Spagna e nel mondo. La nazionale ha bisogno di giocatrici impegnate nel progetto, che difendano i nostri colori e orgogliosi di indossare la maglia della Spagna. I giocatori che hanno rassegnato le dimissioni torneranno in futuro alla disciplina della Nazionale solo se accetteranno l'errore e chiederanno perdono".

Prosegue, dunque, lo scontro tra Federazione e giocatrici. A poco meno di un anno dall'inizio del Mondiale - in programma dal 20 luglio al 20 agosto 2023 -, la situazione in casa iberica continua ad essere delicato con lo scontro tra calciatrici e ct Vilda che prosegue.