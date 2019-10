Spagna, il calcio femminile verso lo sciopero: "Non siamo calciatrici part time"

Potrebbe partire dal primo weekend di novembre lo sciopero del calcio femminile in Spagna: "Siamo calciatrici tutto il giorno, non per metà".

Non è un momento facile in dal punto di vista calcistico: da una parte i gravi problemi in Catalogna, dall'altra il movimento femminile è pronto a scioperare in seguito alla prolungata protesta nel tentativo di raggiungere un contratto nazionale che ancora non c'è.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN.

Le calciatrici chiedono infatti di essere trattate come lavoratrici a tempo pieno e non come part time, con la diretta conseguenza di un salario minimo di 12 mila euro netti, che attualmente i club non vogliono riconoscere.

Dopo ben 18 riunioni le parti sono ancora lontane dalla fumata bianca e la portavoce Ainoa Tirapu dell' ha spiegato i motivi dello scioperto ai microfoni di 'Radio Marca':