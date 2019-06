Spagna-Belgio Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Spagna e Belgio tornano in campo a caccia dei primi punti nel girone: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Sfida tra sconfitte nel secondo turno del gruppo A dell'Europeo Under 21: e cercano i primi punti del torneo dopo i rispettivi ko dell'esordio contro e .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Subito sfida da dentro o fuori tra Spagna e Belgio: le Furie Rosse hanno subito la rimonta degli azzurri dopo l'iniziale vantaggio di Ceballos. I ragazzi di Di Biagio si sono imposti poi con la doppietta di Chiesa e il rigore trasformato da Pellegrini.

Sconfitta a sorpresa anche per il Belgio, passato inizialmente in vantaggio con Leya e poi rimontato dalle reti di Zurkowski (talento di proprietà della ), Bielik e Szymanski. Inutile la rete finale di Cools.

La Spagna ha trionfato quattro volte nella sua storia ed è la seconda formazione più vincente di questa competizione alle spalle dell'Italia, mentre il Belgio non ha mai vinto l'Europeo Under 21: il miglior risultato risale al 2007 quando arrivò in semifinale.

In questa pagina tutte le informazioni su Spagna-Belgio Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAGNA-BELGIO UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Spagna-Belgio Under 21 DATA 19 giugno 2019, ore 18.30 DOVE Mapei Stadium, Reggio Emilia ARBITRO

Treimanis (Lettonia) TV Rai STREAMING Rai Play

ORARIO SPAGNA-BELGIO UNDER 21

Spagna-Belgio Under 21 si giocherà mercoledì 19 giugno 2019, con fischio d'inizio programmato per le ore 18:30: entrambe le formazioni cercano i primi punti del girone A.

Spagna-Belgio Under 21 sarà visibile in chiaro sulla Rai, precisamente su Rai Due. Serve una vittoria a entrambe le squadre dopo le sconfitte maturate nel primo turno contro Italia e Polonia, che guidano il girone a quota 3 punti.

Il secondo turno degli Europei Under 21 tra Spagna e Belgio potrà essere visto anche in tramite l'app RaiPlay, servizio offerto della Rai: tutti i tifosi potranno infatti seguire il match su smartphone, pc e tablet.

SPAGNA-BELGIO UNDER 21 IN DIRETTA SU GOAL

Goal Italia offrirà a tutti gli appassionati una dettagliata diretta testuale di Spagna-Belgio, match valido per il secondo turno del girone A. Tutte le informazioni e le azioni minuto per minuto della sfida del Mapei Stadium.

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Martin; Merino, Fornals; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Mayoral.

BELGIO (4-2-3-1): Jackers; Cools, Cobbaut, Faes, De Norre; Mangala, Heynen; Lukebakio, Schrijvers, Mbenza; Iseka.