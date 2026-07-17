Spagna-Argentina: anteprima della finale dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Spagna vs Argentina: Dettagli della partita

Coppa del Mondo - Finale New York/New Jersey Stadium

Il calcio d'inizio è previsto per domenica 19 luglio 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST, 21:00 SAST).

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I campioni d’Europa affrontano i detentori del titolo in una finale da non perdere.

La finale dei Mondiali FIFA 2026 mette di fronte la Spagna, campione d’Europa, e l’Argentina, detentrice del titolo, in un duello generazionale a East Rutherford. Luis de la Fuente ha guidato una “Roja” solida e inarrestabile, sempre in vantaggio nel torneo. La sua disciplina tattica è emersa nella vittoria per 2-0 in semifinale contro la Francia.

Di fronte c’è l’Argentina di Lionel Scaloni, decisa a diventare la prima squadra dopo il Brasile 1962 a vincere due Mondiali di fila. A differenza degli avversari, l’Albiceleste ha superato prove durissime, con rimonte all’ultimo respiro e battaglie ai supplementari, come nella semifinale contro l’Inghilterra ribaltata dai gol nel finale di Enzo Fernández e Lautaro Martínez per il 2-1.

Il percorso delle due finaliste

La Spagna ha costruito il suo cammino su una difesa granitica: sei clean sheet su sette gare e un solo gol subito, nei quarti contro il Belgio (2-1). Dopo aver dominato il girone, ha superato Austria 3-0, Portogallo 1-0 e infine la Francia di Mbappé in semifinale.

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L’Albiceleste ha mostrato grande grinta: dopo una fase a gironi perfetta, ha superato ai supplementari Capo Verde, rimontato due gol all’Egitto a 10 minuti dalla fine e vinto ai rigori contro la Svizzera. In semifinale, sotto 1-0 fino all’85°, ha ribaltato l’Inghilterra con una doppietta di Messi.

Tre duelli chiave che potrebbero decidere la finale

Lamine Yamal vs Lionel Messi (sfida generazionale)

Pur non affrontandosi direttamente, il destino del trofeo dipende da loro. A 39 anni, Messi gioca la sua ultima partita in un Mondiale e guida la classifica con otto gol e quattro assist. Dall’altra parte, il diciannovenne Yamal incarna il futuro: un gol e un assist fin qui, ma la sua esplosività sulla fascia destra resta l’arma principale della Spagna.

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Rodri vs. Enzo Fernández (Il motore del centrocampo)

Rodri è il perno della Spagna: interrompe le ripartenze e gestisce il possesso. Dovrà contenere Enzo Fernández, autore di due gol, bravo a inserirsi sugli assist di Messi.

Mikel Oyarzabal contro Cristian Romero e Lisandro Martínez (Il duello fisico)

Mikel Oyarzabal, autore di cinque gol e un assist, guiderà l’attacco della Roja. Giocando in posizione centrale, dovrà affrontare una coppia di difensori centrali molto aggressiva e fisica, composta da Cristian Romero e Lisandro Martínez. Il duo argentino non si tira mai indietro nei duelli, e la loro capacità di neutralizzare l’attaccante spagnolo mantenendo la disciplina sarà fondamentale per impedire agli esterni della Spagna di sfruttare gli spazi intermedi.

Probabili formazioni

Luis de la Fuente ha la rosa al completo e confermerà il suo undici titolare, guidato in difesa da Laporte e Cubarsí.

Lionel Scaloni ha l’organico al completo e deve solo scegliere l’attacco: Julian Álvarez, con il suo pressing, dovrebbe preferire Lautaro Martínez per bloccare la costruzione spagnola.

Probabile formazione della Spagna contro l’Argentina

Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Probabile formazione dell’Argentina contro la Spagna

E. Martínez; Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez

Notizie sulle squadre e rose

La Spagna è guidata da Luis de la Fuente. Al momento non ci sono infortuni o squalifiche confermate, e la formazione ufficiale non è stata ancora resa nota. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d’inizio.

Anche il ct argentino Lionel Scaloni non ha ancora ufficializzato l’undici iniziale e non sembrano esserci problemi di infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Condizioni di forma

La Spagna ha vinto tutte e cinque le gare del Mondiale senza subire sconfitte. Nelle semifinali del 14 luglio ha battuto la Francia 2-0. In precedenza, nella fase a eliminazione diretta, ha superato il Belgio 2-1 e il Portogallo 1-0, oltre a prevalere 3-0 sull’Austria. L’unico match in trasferta delle ultime cinque è stato il 1-0 sull’Uruguay. In cinque gare ha segnato sette reti e subìto una sola.

Anche l’Argentina ha vinto tutte e cinque le gare disputate. Nell’ultima, il 15 luglio, ha battuto 2-1 l’Inghilterra in rimonta grazie ai gol nel finale di Enzo Fernández e Lautaro Martínez. In precedenza aveva superato la Svizzera 3-1 e, con lo stesso punteggio, Egitto e Capo Verde. L’Albiceleste ha segnato 12 reti e ne ha subite 5, guidando la classifica marcatori.

Precedenti

L’ultima sfida, un’amichevole del 27 marzo 2018, è finita 6-1 per la Spagna. In precedenza l’Argentina aveva vinto 4-1 nel settembre 2010, mentre la Spagna si era imposta 2-1 nel novembre 2009 e nell’ottobre 2006. Su quattro incontri, la Spagna ne ha vinti tre e l’Argentina uno.

Classifica

La Spagna ha chiuso al primo posto il Gruppo H, l’Argentina ha vinto il Gruppo J e si è qualificata per gli ottavi.