Dalla Spagna: Allegri ha rifiutato il Barcellona prima di Setien

Massimiliano Allegri, secondo 'AS', avrebbe detto no al Barcellona prima che i blaugrana scegliessero Quique Setien.

Clamoroso dalla : no di Massimiliano Allegri al . Lo fa sapere 'AS', svelando come l'allenatore livornese avrebbe rifiutato la panchina prima che i blaugrana scegliessero Quique Setien.

Il noto quotidiano sportivo spagnolo lancia la 'bomba' dunque: Max ha preferito non sedersi al timone del Barça dopo l'esonero di Ernesto Valverde. Ma soprattutto, Setien pare rappresentasse addirittura la quinta scelta dei catalani.

In rigoroso ordine, i nomi presenti sul taccuino del Barcellona sarebbero stati i seguenti: Xavi, Ronald Koeman, Mauricio Pochettino, Allegri e Garcia Pimienta. E alla fine è arrivato Setien, un profilo fuori dai pensieri del club.

Il rifiuto di Allegri, sarebbe seguito all'assalto fallito a Pochettino: l'anno sabbatico dell'ex , continua.