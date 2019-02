Spagna, accuse contro l'avversario: problemi agli occhi a causa di una crema

Il Cultural Leonesa ha accusato un dirigente dell'Union Adarve di aver infettato quattro calciatori prima della partita: colpa di una crema.

Una storia alquanto singolare quella che si è verificata questo weekend nel campionato spagnolo di Segunda B. In occasione della gara tra il Cultural Leonesa e l'Union Adarve, alcuni giocatori del club di casa hanno accusato un dirigente avversario di averli infettati con una crema.

A pochi minuti dal calcio d'inizio, quattro calciatori del Leonesa, nello specifico Palatsi, Sergio Marcos, Yeray e Sene, hanno accusato un fastidioso prurito agli occhi, come raccontato da 'Marca'. Un inconveniente che ha limitato loro la vista, creando non pochi problemi alla propria squadra.

A scatenare la polemica è stata però la presunta causa di tali infortuni, dovuta secondo il Cultural Leonesa a un'azione compiuta da un tesserato dell'Union Adarve. I padroni di casa hanno infatti accusato Pepe Sanz, un ex delegato proprio del Leonesa, di aver infettato i giocatori con una crema durante un saluto prima della partita.

Delle accuse pesanti che non hanno però trovato il riscontro dell'arbitro, il quale ha scelto di non segnalare nulla nel verbale della gara, non avendo visto quanto accaduto. Il dirigente dell'Union Adarve, Pepe Sanz, ha invece ribattuto alle accuse, classificandole come infondate.

Una vicenda avvolta dal mistero, con il Cultural Leonesa che, nonostante i problemi alla vista per alcuni giocatori, è riuscito a trionfare per 3-0.