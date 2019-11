Spagna, accordo raggiunto fra Robert Moreno e la federazione: buonuscita da 600 mila euro

Luis Enrique è di nuovo il ct della Spagna: Robert Moreno ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con una buonuscita di 600 mila euro.

Sarà Luis Enrique a guidare la agli Europei: è terminato il compito di Robert Moreno che aveva preso le redini delle 'Furie Rosse' dopo essere venuto a conoscenza dei problemi familiari dell'attuale ct, costretto a lasciare lo scorso giugno per curare la figlioletta di nove anni, poi tragicamente venuta a mancare.

Moreno ha condotto Sergio Ramos e compagni ad una comoda qualificazione, sancita dal 5-0 inflitto alla Romania nell'ultimo match del girone: al termine della partita è scoppiato in lacrime negli spogliatoi e, dietro questo pianto, ci sarebbe una valida motivazione.

Probabilmente deve essersi rotto qualcosa nel rapporto con il suo mentore Luis Enrique che, secondo quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport', nell'incontro del 31 ottobre con il presidente della Federcalcio spagnola, Rubiales, avrebbe posto una condizione per tornare: l'allontanamento del collega e amico.

Evidentemente all'ex allenatore del non è piaciuto qualche atteggiamento tenuto da Moreno in questi mesi e ciò gli ha fatto cambiare idea nei suoi riguardi, fino ad arrivare a chiedere la separazione per mettere fine ad un binomio durato otto anni.

Secondo fonti di 'El Chiringuito' Robert Moreno e la federazione spagnola avrebbero trovato un accordo per la risoluzione del contratto: la RFEF dovrà allo storico vice di Luis Enrique una buonuscita di 600 mila euro.