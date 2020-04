Spadafora sulla ripresa del calcio: "Proporrò al Governo un nuovo decreto"

Terminato il vertice tra i rappresentanti del calcio e il ministro dello sport Vincenzo Spadafora: "Sono contento del lavoro e della riunione".

Il calcio italiano vuole ripartire: la volontà espressa dalla Lega è stata unanime tra tutte le società interpellate, mentre il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha concluso oggi il vertice con i rappresentanti del calcio, mostrandosi positivo all'uscita.

Al termine del summit il ministro ha annunciato importanti novità in merito alla ripresa dell'attività sportiva nel nostro paese:

"Sono contento del lavoro fatto e di come è andata la riunione. Mi confronterò con il Ministro Speranza, poi farò una proposta al governo per un nuovo decreto. Ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti".

Il tema del vertice tra le parti riguardava ovviamente la ripresa delle varie competizioni, ma soprattutto la ripresa degli allenamenti da parte dei calciatori nell'ambito del protocollo di sicurezza presentato dalla FIGC.

Importanti novità in arrivo dunque nelle prossime ore per quanto riguarda le sessioni di allenamento dei giocatori professionisti, per i quali è stato studiato un protocollo compilato da una commissione tecnico-scientifica che spiegherà nel prossimo incontro quali direttive i club dovranno seguire in questa situazione senza precedenti.

A oggi le due date più probabili per la ripresa degli allenamenti restano quindi quelle del 4 e dell'11 maggio, ma molto dipenderà dall'evolversi dell'emergenza nelle varie regioni del nostro paese.