Spadafora fissa la data: "La Serie A può riprendere dal 3 maggio"

Dopo giorni di assoluta incertezza legata all'emergenza coronavirus, adesso c'è una data per la ripresa del campionato di .

A farla peraltro è il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervistato dal 'TG1'.

Ancora un mese e mezzo senza calcio quindi per i tifosi di tutta , nella speranza che il campionato possa davvero ripartire a inizio maggio e concludersi regolarmente entro il 30 giugno.

Spadafora poi ha chiarito gli altri provvedimenti emanati dal Governo a tutela delle società.

Il tutto mentre il presidente della FIGC Gravina, intervenuto durante la trasmissione radiofonica 'Tutti convocati', non ha escluso che la stagione si prolunghi fino a luglio e neppure l'ipotesi playoff-playout.

"Spingiamo sull’ottimismo per quanto riguarda la partenza sulla quale stiamo lavorando, a partire dal 2-3-4 maggio per poter completare tutti i campionati entro il 30 giugno. Chiederemo anche la possibilità, nella malaugurata ipotesi di non riuscire a completare tutto entro fine giugno, che si possa sforare entro i primi 10 giorni di luglio. In caso non si riesca ricorreremo probabilmente all’opzione playoff e playout".