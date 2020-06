Spadafora festeggia su Facebook: "Lasciatemi esultare: forza Napoli!"

Il Ministro Vincenzo Spadafora esce allo scoperto dopo Napoli-Juventus: "Ho osservato un rigoroso silenzio, ma ora lasciatemi esultare".

Di lui si è parlato tanto, tantissimo nelle scorse settimane. Sempre come uomo di Governo, però. Mai come tifoso. E invece, dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus e la conquista della Coppa da parte degli azzurri, ecco che esce un altro lato di Vincenzo Spadafora: quello dell'appassionato di calcio.

Napoletano nato ad Afragola, Spadafora tifa . Un lato di sé che il Ministro dello Sport e della Salute ha fatto uscire concretamente allo scoperto al termine del match dell'Olimpico, scrivendo un breve messaggio di esultanza sul proprio profilo Facebook.

"Ho osservato finora un rigoroso silenzio ma ora lasciatemi esultare: Forza Napoli!".

Insomma, oltre al Ministro c'è di più. C'è l'appassionato di pallone, c'è l'uomo che secondo qualcuno avrebbe voluto impedire la ripartenza del calcio italiano ma che, come dimostrato questa sera, sa infiammarsi per la propria squadra del cuore: il Napoli.

Nelle ore precedenti, a ridosso della finale, Spadafora aveva peraltro postato su Facebook un altro pensiero riguardante la finale di tra gli azzurri e la :

"Ho fortemente voluto che il calcio cominciasse con la Coppa Italia. Penso che quella di stasera infatti non sia una semplice finale, ma un un messaggio di ripartenza per l’intero Paese. Napoli-Juventus cade proprio nell’anniversario dei 50 anni della partita del secolo (Italia- 4-3): come allora il Paese ha voglia di riscatto, e lo sport sarà motore della ripartenza economica e sociale".

Niente riferimenti alla propria fede calcistica per il Napoli, in quel caso: solo l'orgoglio di vedere l'industria del pallone ripartire, anche se senza pubblico sugli spalti, dopo mesi di sofferenza. L'esultanza se l'è tenuta per la fine, dopo il rigore decisivo di Milik.