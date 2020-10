Spadafora avvisa: "Non c'è la certezza di arrivare alla fine del campionato"

Il ministro dello sport ha detto la sua sul campionato, nonchè sulla polemica con Ronaldo: "Questi campioni si credono al di sopra di tutto".

nuovamente colpita duramente dal coronavirus, con il calcio che non fa eccezioni. Diversi i casi di giocatori positivi in , sopratutto per quanto riguarda il . Nonostante i rossoblù si siano quasi tutti negativizzati, rimangono dubbi sul proseguo del campionato.

A dirlo è lo stesso ministro dello sport, Spadafora , intervistato da LA7. Non solo dichiarazioni riguardanti la Serie A 2020/2021, ma anchea proposito della polemica a distanza con Cristiano Ronaldo e relativamente alla questione - .

Spadafora ha esordito parlando di calcio e campionato:

"Non sono un grande esperto di calcio e non l’ho nascosto, ma questo mi ha dato autonomia di pensiero. La Serie A è un mondo a sé ed è industria importantissima del paese, ma il calcio di base ha valenza anch’essa enorme. Non so se si potrà arrivare fino in fondo, non abbiamo nessuna certezza. La Lega Serie A deve pensare a un piano B e piano C già da ora".

Dunque la risposta su Cristiano Ronaldo , nuovamente nel mirino:

"Questi grandi campioni si sentono al di sopra di tutto, devono essere di esempio. Quando è andato in nazionale ha violato protocollo, è stato aperto un fascicolo alla Procura della Repubblica di , dopo la segnalazione della Asl, sarà aperto un fascicolo sportivo. Si è arrabbiato anche il presidente Agnelli? Direi ai presidenti di guardare all'interno delle loro società per salvaguardare l'industria calcio".

Per Juventus-Napoli invece 3-0 a tavolino, con un punto di penalizzazione per gli azzurri: