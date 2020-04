Spadafora apre alla ripartenza: "Ma serve accordo su protocollo di sicurezza"

Spadafora ribadisce il suo pensiero: "Il calcio deve dividerci solo per il tifo. Il Governo è pronto a chiudere il campionato se necessario".

Prosegue il dibattito sul futuro del calcio italiano, diviso tra una possibile ripartenza e una chiusura definitiva con arrivederci alla prossima stagione.

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, aveva parlato di "sentiero sempre più stretto" in merito al ritorno in campo, frase in contrasto con quella pronunciata dal presidente federale Gabriele Gravina che non vorrebbe assumersi la responsabilità del blocco totale del campionato.

Spadafora è intervenuto nuovamente, stavolta ai microfoni di 'Mi manda Rai 3', facendo il punto su una situazione ancora in divenire e dall'epilogo tutt'altro che scontato.

"Questa è una situazione che nessuno di noi era preparato ad affrontare, stiamo facendo il massimo. Le idee ora sono più chiare, nel prossime decreto ci saranno misure più precise. Concedere qualcosa di più in termini di apertura non era possibile: anzi, il comitato tecnico-scientifico avrebbe concesso anche qualcosa in meno. Torneremo alla normalità nei limiti del possibile".

La ripresa del campionato è un'opzione valida, a patto che l'accordo sul protocollo di sicurezza venga approfondito e migliorato dalla FIGC: in caso contrario, il Governo sarebbe pronto ad assumersi tutte le responsabilità della chiusura della , sottraendole ai vertici del calcio.

"Faccio un appello, le polemiche devono concludersi qui. Il calcio deve essere simbolo di passione e leggerezza, la divisione deve esserci solo per il tifo. Il comitato tecnico-scientifico sta incontrando il mondo dello sport per ottenere approfondimenti sul protocollo: se ci sarà un accordo in tal senso, gli allenamenti potranno ripartire. Altrimenti sarà il Governo a decretare la fine del campionato, limitando al massimo le perdite per l'universo calcio".

Dal 4 maggio sarà possibile allenarsi individualmente nei parchi, per i centri sportivi bisognerà attendere ancora un po' di tempo.