Spadafora alla Lega Serie A: "Stop? Ora vede tutelati interessi economici"

Il ministro dello sport sul tardivo stop del campionato: "Ora stanno raccogliendo fondi, ma potevano dare questa solidarietà prima".

Dopo un tira e molla, dietrofront e tante, tantissime polemiche, alla fine la si è fermata, sospesa anche a porte chiuse fino al prossimo 3 aprile. Dopo il recupero delle gare del 26esimo turno, tra cui - , niente calcio per alcune settimane.

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora aveva chiesto alla Lega di Serie A di bloccare il campionato dopo un iniziale ok alle porte chiuse, che aveva di fatto portato all'organizzazione per il recupero delle sfide posticipate inizialmente. Stop al calcio dopo domenica 8 marzo, nuovo decreto e stop alle polemiche? Non proprio.

Nella giornata odierna, Spadafora ha parlato su Rai 1, mandando una stilettata alla Lega di Serie A:

"In molti sport avevano deciso in aotnomia di fermarsi, a loro va il mio ringraziamento. Lo sappiamo, il calcio è un po' un mondo a se', ma è anche una cosa importantissima. C’è stato un momento in cui la Lega di Seria A in particolare avrebbe dovuto assumere una responsabilità che non ha voluto assumere dicendo che era il governo che doveva farlo"

Dunque il ministro tocca la questione economica:

"In realtà poi lo abbiamo fatto, ma perché facendolo noi come governo la Lega vede tutelati i propri interessi economici".

Spadafora avrebbe voluto uno stop della Serie A prima rispetto a quando effettivamente avvenuto: