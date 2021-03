Southgate chiede i vaccini per i giocatori inglesi: "Accettabile farlo"

In vista degli Europei, il ct della Nazionale britannica ha chiesto al servizio nazionale di proteggere anche i propri calciatori.

Euro 2020, che si giocherà la prossima estate, sembra essere confermato dopo lo slittamento di un anno. Non è ancora chiaro in quali condizioni, vista che la presenza totale di tifosi non è ancora possibile, ma una buona parte di fans dovrebbe essere presente negli stadi grazie al vaccino.

Vaccino che secondo il commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, dovrebbe essere somministrato anche ai calciatori prima dell'avvio del torneo. Entro la fine luglio tutti i cittadini britannici dovrebbero aver ricevuto almeno la prima dose, ma il c.t dei Tre Leoni chiede che per i suoi questo avvenga prima.

Per Southgate, infatti, come riporta il Daily Mail, potrebbe essere utile inserire i giocatori tra le priorità del servizio sanitario britannico:

"La nostra campagna vaccinale è stata incredibile, poiché 25 milioni di persone e quasi tutte le persone vulnerabili hanno ricevuto la prima dose. I calciatori devono correre qualche rischio tornando dalle famiglie e molti di loro hanno preso il virus perché hanno lavorato".

Southgate è ovviamente consapevole che i calciatori non sono in prima fila, ma tra qualche settimana questo potrebbe cambiare:

"Non sto in alcun modo suggerendo che avrebbero dovuto avere la priorità rispetto ai lavoratori chiave e degli insegnanti, ma ci stiamo avvicinando al punto in cui diventa accettabile farlo. Il calcio potrebbe far risparmiare il denaro dell’NHS, comprando i vaccini e somministrandoli".

Molto dipenderà da come procederà la campagna vaccinale britannica durante il mese di aprile, sopratutto per quanto riguarda le seconde inoculazioni. Di certo gli Europei che vedranno Londra ospitare diverse gare si giocheranno, se così sarà, in un clima ancor più particolare rispetto a Champions e campionati.

Le gare delle Nazionali sono del resto più di tutte quelle con cui i tifosi vanno a nozze, sopratutto le famiglie: i colori delle rappresentative si vedranno, ma solo in maniera limitata. Almeno così sembrerebbe.