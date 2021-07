Southgate e il tormentone 'Football is coming home': "Non l'ho sentito per 15 anni"

Il ct dell'Inghilterra è chiaro sull'ormai celebre 'Football is coming home': "Humor inglese, nulla di offensivo. Niente fischi all'inno italiano".

E' tutto pronto a Wembley per l'ultimo atto di Euro 2020: il popolo britannico è in piena fibrillazione per le imprese dell'Inghilterra, giunta alla finale contro l'Italia dopo aver vinto un match al cardiopalma con la Danimarca dopo i tempi supplementari.

L'atmosfera di casa sarà un vantaggio che i ragazzi allenati da Gareth Southgate proveranno a sfruttare per tornare ad esultare per la conquista di un grande trofeo: l'ultima volta 55 anni fa con il successo ai Mondiali, disputati peraltro in terra d'Albione.

Sfida cruciale anche per Southgate, che sul groppone ha ancora quel calcio di rigore sbagliato ad Euro '96 in semifinale contro la Germania: 25 anni dopo, il commissario tecnico può riscrivere la storia da un'altra angolazione, a lui molto più gradita.

"Ricevere la lettera dalla Regina è un riconoscimento per tutti noi. Fuori dalla bolla c'è grande entusiasmo, vogliamo concludere questo percorso con la coppa in mano. Siamo pronti e preparati tatticamente. Abbiamo rispetto per quanto è accaduto in passato, ma ora conta soltanto il presente".

'Football is coming home' è il tormentone che sta accompagnando da giorni la truppa inglese, oggetto anche di qualche sfottò da parte avversaria.

"Non ho mai voluto sentirlo per 15 anni, mi faceva male. C'è da dire però che si tratta di humor inglese, nulla di offensivo. Per apprezzarlo bisogna conoscere la nostra storia".

L'auspicio è che sugli spalti ci sia estremo rispetto in occasione dell'esecuzione dell'inno italiano.

"Non credo che una cosa del genere intimidisca gli italiani, è importante che l'inno non venga fischiato. I tifosi si faranno sentire durante la partita".

Foden potrebbe dare forfait, Southgate si è mostrato comunque cautamente ottimista.