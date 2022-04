Southampton-Chelsea 0-6: i Blues si scatenano al St. Mary's Stadium

Il Chelsea ha scelto il modo migliore possibile per iniziare la marcia di avvicinamento alla super sfida con il Real Madrid che metterà in palio uno dei quattro pass per le semifinali di Champions League.

La compagine Blues infatti, nel 32° turno di Premier League, si è imposto con un pesantissimo 6-0 sul campo del Southampton.

Al St. Mary's Stadium partita fin da subito in discesa per i campioni d’Europa in carica che, dopo aver colto una traversa con Werner al 7’, già all’8’ si sono portati in vantaggio con una rete di Marcos Alonso.

Al 17’ il raddoppio del Chelsea con un potente destro di Mount sul quale Forster non può nulla, mentre al 22’ a calare il tris ci ha pensato ancora Werner che, conquistato un pallone a seguito di un controllo errato di Ward-Prowse, si invola verso la porta avversaria, dribbla il portiere e insacca con un diagonale chirurgico.

Gli uomini di Tuchel dominano in lungo e largo e poco dopo la mezzora segnano anche il goal dello 0-4. Ad apporre la firma sul tabellino è Havertz che si avventa su un pallone respinto dal palo su conclusione dello scatenato Werner, e mette in rete con il più semplice dei tocchi.

Ad inizio ripresa, al 49’, a siglare il goal dello 0-5 è ancora l’imprendibile Werner che ribadisce in porta un pallone respinto da Forster, mentre a fissare cinque minuti il risultato sul definitivo 6-0 è ancora Mount dopo un doppio intervento dell’estremo difensore avversario.

Il Blues si mettono quindi alle spalle le due sconfitte interne patite contro Brentford (clamoroso 4-1) e Real Madrid (3-1 in Champions) e ripartono consolidando il loro terzo posto in Premier League.